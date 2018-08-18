Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій? Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!
... коли я був у жЄВРопі, то тоді ще апсолютно не звертав на такі речі увагу!!! - і я, коли наступного разу буду вибирати квартиру(а це ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ через 2-3р. і швидше в іпотеку), то буду вже УВАЖНО дивитись на метраж лоджій/балконів! - а зараз, вибачте усі! - але я ЗУБАМИ буду видирати права заскління СВОЄЇ лоджії! (так, як мені нах не треба 5м2+ відкритого приміщення, за яке я заплатив СВОЇ кровні!!!
.... і ще, - енергозбереження - понад усе!
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X-Fresh написав:с 8.00 до 19.00 - привести ребенка со школы
Если полная занятость, то присоединяюсь 20 000 + бензин. Но логичней и экономней договориться по часово, или на крайний случай поденно, не всегда есть потребность возить, что с каникулами, кто-то заболел.
Что такое амортизация машины - слышали? Если да, то сколько по вашему амортизация 5-7 летней Camry? Если нет - возьмите цену лизинга этой машины в США (там она гораздо дешевле). И теперь посчитайте, сколько останется человеку на З/п. Это как при сдаче недвижки в аренду - большинство забывает считать амортизацию мебели и ремонта.
Из-за аварий на теплосети в Киеве более 1000 домов остались без отопления.
Это не авария трубы где-то там под землей, это авария на коллекторе, к которому, как я понимаю, есть доступ. Который, как я понимаю, регулярно должен инспектироваться. Кто-то может профессионально сказать как можно про...ать аварию на коллекторе?
flyman написав:Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій? Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!
... коли я був у жЄВРопі, то тоді ще апсолютно не звертав на такі речі увагу!!! - і я, коли наступного разу буду вибирати квартиру(а це ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ через 2-3р. і швидше в іпотеку), то буду вже УВАЖНО дивитись на метраж лоджій/балконів! - а зараз, вибачте усі! - але я ЗУБАМИ буду видирати права заскління СВОЄЇ лоджії! (так, як мені нах не треба 5м2+ відкритого приміщення, за яке я заплатив СВОЇ кровні!!!
.... і ще, - енергозбереження - понад усе!
Менше слів - більше діла. Іпаш фасад. Це твій будинок, це твоя квартира, це твоя країна, а ТИ УКРАЇНЕЦЬ!