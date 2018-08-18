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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2896289728982899

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:40

... за крок до перевороту думок ©

  flyman написав:Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій?
Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!

... коли я був у жЄВРопі, то тоді ще апсолютно не звертав на такі речі увагу!!!
- і я, коли наступного разу буду вибирати квартиру(а це ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ через 2-3р. і швидше в іпотеку), то буду вже УВАЖНО дивитись на метраж лоджій/балконів!
- а зараз, вибачте усі! - але я ЗУБАМИ буду видирати права заскління СВОЄЇ лоджії! (так, як мені нах не треба 5м2+ відкритого приміщення, за яке я заплатив СВОЇ кровні!!!

.... і ще, - енергозбереження - понад усе! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:43

У Макса сейчас наверняка кровь из глаз течет...
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:51

  freeze написав:
  X-Fresh написав:с 8.00 до 19.00 - привести ребенка со школы


Если полная занятость, то присоединяюсь 20 000 + бензин.
Но логичней и экономней договориться по часово, или на крайний случай поденно, не всегда есть потребность возить, что с каникулами, кто-то заболел.

Что такое амортизация машины - слышали? Если да, то сколько по вашему амортизация 5-7 летней Camry? Если нет - возьмите цену лизинга этой машины в США (там она гораздо дешевле). И теперь посчитайте, сколько останется человеку на З/п.
Это как при сдаче недвижки в аренду - большинство забывает считать амортизацию мебели и ремонта.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а что никто про очередную перемогу не пишет?

Из-за аварий на теплосети в Киеве более 1000 домов остались без отопления.

Это не авария трубы где-то там под землей, это авария на коллекторе, к которому, как я понимаю, есть доступ. Который, как я понимаю, регулярно должен инспектироваться. Кто-то может профессионально сказать как можно про...ать аварию на коллекторе?

https://lb.ua/society/2018/12/04/414126 ... kieve.html

Ну и интересно, кто заплатит за теплоноситель, который выступил декорацией для съемки Ежика в Тумане? Неужто повесят на убытки и не приплюсуют в платежки?

Напомните - регулярные техногенные катастрофы это к дорожаю?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:01

striped во всем виноваты папередники :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:07

  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик, ти ж був в Еуропі, як там з шкленям балконів\лоджій?
Очі бачили, а руки чешуться... Це ж скільки бетонометрів пропадає !!!

... коли я був у жЄВРопі, то тоді ще апсолютно не звертав на такі речі увагу!!!
- і я, коли наступного разу буду вибирати квартиру(а це ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ через 2-3р. і швидше в іпотеку), то буду вже УВАЖНО дивитись на метраж лоджій/балконів!
- а зараз, вибачте усі! - але я ЗУБАМИ буду видирати права заскління СВОЄЇ лоджії! (так, як мені нах не треба 5м2+ відкритого приміщення, за яке я заплатив СВОЇ кровні!!!

.... і ще, - енергозбереження - понад усе! :lol:

Менше слів - більше діла. Іпаш фасад. Це твій будинок, це твоя квартира, це твоя країна, а ТИ УКРАЇНЕЦЬ!
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Всім процвітання!
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