Додано: Сер 05 гру, 2018 11:15

разжился интересным инсайдиком по антоновича 118 (фабрика механической игрушки)

там будет - тадам! - доходный дом, ничего не будет продаваться

сейчас разрабатывается рекламная компания и подыскивается фирма, которая будет это все эксплуатировать, типа отеля

и вишенка на тортик - строит меркс



зы: шо скажете по поводу нежилых (там 3 этажа) во владимирском? цен пока нет, план есть

