Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:27
Долярчик написав:
... але, і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!
... і я проти такого, як Перший кинув фото вище!
... і проти такого, як поруч моєї новобудови, сусідська... - де, хто засклив, а хто блоками замурував
Еуропейці, пілять.
airmax78
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:59
airmax78
І не задуває, і не січе.
Просто через кордон переїхати і чудеса.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:29
Первый При чем я на 120% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
airmax78
Повідомлень: 27000
З нами з: 25.10.12
Подякував: 700 раз.
Подякували: 2998 раз.
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