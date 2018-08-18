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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2897289828992900

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:27

  Долярчик написав:... але, і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

... і я проти такого, як Перший кинув фото вище!
... і проти такого, як поруч моєї новобудови, сусідська... - де, хто засклив, а хто блоками замурував :shock:
Зображення

Еуропейці, пілять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:59

airmax78

І не задуває, і не січе.
Просто через кордон переїхати і чудеса.
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Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13616
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:29

Первый При чем я на 120% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
airmax78
 
Повідомлень: 27000
З нами з: 25.10.12
Подякував: 700 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
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  #<1 ... 2897289828992900
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