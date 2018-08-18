Еуропейці, пілять.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:27
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:59
Всім процвітання!
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:29
Первый При чем я на 120% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
P.S. За проект дома с фото Долярчика, архитектора надо бы замуровать в одном из этих квадратных аппендиксов.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38
....от просто підштовхуєте мене на голову ОСББ!)))
... так львівська погода - ВІДОМА НА ВСЮ КРАЇНУ!!!!!
... так що мимо з Еуропою)))
п. с.
.... о, я вже знаю, з яким плакатом піду на перші збори мешканців: "енергозбереження - понад усе! - нехай сам мерзне (с)задовий!")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55
все вирішується просто!
.... от склив би САМ забудовник в економі і комфорті(крім "елітки") все/всі балкони/лоджії.... і все би було пучком! - і питання склити/не склити відпало б само собою!
.... бо культура/менталітет пересічних так швидко не зміниться(і чи, взагалі, зміниться? ) - а от закон про зобов'язання забудовника склити ВСЕ - поставило б крапку в цьому назавжди!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59
В Маямі троха другий клімат.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:02
знайшлося би повно рагулів, які не тільки би пересклили, а заклали би блоками, переробили би балкон на "з виносом" і навішали кондеїв з тарілками (і кожен у своїй комбінації, матеріалі та кольорі)... як пише Первий "іпошили фасад", бо "це ж мойэ"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:12
Долярчик
Як тобі такий аспект проблеми?
Купляєш товар. Дивишся на картинку, а картинка ось така
Достаєш із широких штанин кревно зароблені гроші, влазиш в борги і додаєш собі гриж, і тут вася, борець за енергозбереження іпашить балкон і кондьор. Твої дії?
Всім процвітання!
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:30
Первый
чемадан вокзал поляндія. йоп, та даж в москві жучать за порчу фасаду
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:59
Ще раз відповідаю і наголошую на своїй позиції!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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