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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2897289828992900

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:27

  Долярчик написав:... але, і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

... і я проти такого, як Перший кинув фото вище!
... і проти такого, як поруч моєї новобудови, сусідська... - де, хто засклив, а хто блоками замурував :shock:
Зображення

Еуропейці, пілять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:59

airmax78

І не задуває, і не січе.
Просто через кордон переїхати і чудеса.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:29

Первый При чем я на 120% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
P.S. За проект дома с фото Долярчика, архитектора надо бы замуровать в одном из этих квадратных аппендиксов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38

....от просто підштовхуєте мене на голову ОСББ!)))

  Первый написав:І не задуває, і не січе.
Просто через кордон переїхати і чудеса.

... так львівська погода - ВІДОМА НА ВСЮ КРАЇНУ!!!!!
... так що мимо з Еуропою)))

п. с.
.... о, я вже знаю, з яким плакатом піду на перші збори мешканців: "енергозбереження - понад усе! - нехай сам мерзне (с)задовий!")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55

все вирішується просто!

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... але, і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

... і я проти такого, як Перший кинув фото вище!
... і проти такого, як поруч моєї новобудови, сусідська... - де, хто засклив, а хто блоками замурував :shock:
Зображення

Еуропейці, пілять.

.... от склив би САМ забудовник в економі і комфорті(крім "елітки") все/всі балкони/лоджії.... і все би було пучком! - і питання склити/не склити відпало б само собою!
.... бо культура/менталітет пересічних так швидко не зміниться(і чи, взагалі, зміниться? ) - а от закон про зобов'язання забудовника склити ВСЕ - поставило б крапку в цьому назавжди!!! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59

  Первый написав:Долярчик

Енергозбереження понад усе!!! Це ж твої слова.

А піноблок має кращі характеристики теплопровідності ніж вікно.


Херяч!

То в маямі так не роблять, адже руки- крюки і не вміють засклити лоджію.

В Маямі троха другий клімат.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:02

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... але, і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

... і я проти такого, як Перший кинув фото вище!
... і проти такого, як поруч моєї новобудови, сусідська... - де, хто засклив, а хто блоками замурував :shock:
Зображення

Еуропейці, пілять.

.... от склив би САМ забудовник в економі і комфорті(крім "елітки") все/всі балкони/лоджії.... і все би було пучком! - і питання склити/не склити відпало б само собою!
.... бо культура/менталітет пересічних так швидко не зміниться(і чи, взагалі, зміниться? ) - а от закон про зобов'язання забудовника склити ВСЕ - поставило б крапку в цьому назавжди!!! 8)

знайшлося би повно рагулів, які не тільки би пересклили, а заклали би блоками, переробили би балкон на "з виносом" і навішали кондеїв з тарілками (і кожен у своїй комбінації, матеріалі та кольорі)... як пише Первий "іпошили фасад", бо "це ж мойэ"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:12

Долярчик

Як тобі такий аспект проблеми?
Купляєш товар. Дивишся на картинку, а картинка ось така

Зображення



Достаєш із широких штанин кревно зароблені гроші, влазиш в борги і додаєш собі гриж, і тут вася, борець за енергозбереження іпашить балкон і кондьор. Твої дії?




Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:30

Первый
чемадан вокзал поляндія. йоп, та даж в москві жучать за порчу фасаду
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:59

Ще раз відповідаю і наголошую на своїй позиції!

  Долярчик написав:і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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