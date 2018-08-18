Додано: Сер 05 гру, 2018 14:32

Долярчик написав: Долярчик написав: і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно! і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что всем стеклить или всем не стеклить или об одинаковом остеклении, но даже о том, что закладывать кирпидоном часть балкона или делать вынос или вешать кондер "где удобно" - это, мягко говоря, плохо. Фото из Липинки - яркий пример. Спилю нах ограждение, остеклю тонированным стеклом (это 100% гарантия, что ни с кем уже точно не совпадет) и как вишенку на торт: не просто влеплю кондер на фасад, но и пущу от него соплю по фасаду.