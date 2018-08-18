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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2898289929002901

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:05

Україна - вид збоку

https://www.quora.com/Is-Serbia-or-Ukraine-rough-for-a-traveller

I’ve travelled around Ukraine a fair amount. I’m sure that a lot of progress has been made over the past 20–25 years, in terms of developing tourist infrastructure, but Ukraine can definitely seem a bit “rough” or “off the beaten path” for many Western visitors. Tourists will likely make remarks about some of the following:

The road infrasturcture can be pretty rough, highways are often decent, but secondary routes and many city streets are in pretty bad shape. Same goes for sidewalks.
Most public transport (trams, trolleybuses, mini-buses, etc) are pretty antiquated by Western standards. Many trains, particularly local “elektrichky” trains, are also old and in sad shape.
There’s a level poverty that you don’t see in the West. People earn as little as 150$/month, so expect to see some very poor inviduals. Buildings and houses are often shoddily maintained. Alcoholism is still pretty present, though don’t expect to see drunks on every street corner or every park bench.
Outside of the capital and a few other large cities, Lviv and Odessa for example, there isn’t that much tourist infrastructure that would meet Western standards.
More and more people speak English, but it’s still not exactly a
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:27

  flyman написав:знайшлося би повно рагулів, які не тільки би пересклили, а заклали би блоками, переробили би балкон на "з виносом" і навішали кондеїв з тарілками (і кожен у своїй комбінації, матеріалі та кольорі)... як пише Первий "іпошили фасад", бо "це ж мойэ"

Флайман сегодня доказывает, что не зря провел год в Щецине. Не устаю плюсовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:30

Верховний Суд постановив, що газорозподільні організації зобов'язані безкоштовно встановити газові лічильники всім споживачам.

https://ukranews.com/ua/news/600167-gaz ... t9N6WU-xHs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:32

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:і ще раз нагадаю, що я за однакове/одноманітне засклення всього стояку! - щоб все було акуратно і гарно!

Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что всем стеклить или всем не стеклить или об одинаковом остеклении, но даже о том, что закладывать кирпидоном часть балкона или делать вынос или вешать кондер "где удобно" - это, мягко говоря, плохо. Фото из Липинки - яркий пример. Спилю нах ограждение, остеклю тонированным стеклом (это 100% гарантия, что ни с кем уже точно не совпадет) и как вишенку на торт: не просто влеплю кондер на фасад, но и пущу от него соплю по фасаду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kiev.informator.ua/2018/12/05/c ... potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:03

  airmax78 написав: При чем я на 147% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
P.S. За проект дома с фото Долярчика, архитектора надо бы замуровать в одном из этих квадратных аппендиксов.


не надоело переливать из пустого в порожнее?
диванные дартанЪяны :mrgreen:
причём у вас в съёмном какой балкончик? труселя сушите на железной проволоке 60-ти летней свежести и в момент нажимания на прищепочку ничего не вспоминаете,не возмущаетесь доллярчиковым балконом в новострое :?: :lol:
люди нашли себе козлов отпущения и шуруют с ветровыми мельницами неравный бой,прямо решим вопрос стеклить или не трогать балконы и все проблемы решатся:и дороги станут ровными,и хутин не нападёць,и максики заимеют модные мопы с шикарными локациями не в клоповниках\бабушатниках за 1000-ку :P
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:11

  Первый написав:https://kiev.informator.ua/2018/12/05/chto-postroyat-i-otremontiruyut-v-kieve-v-2019-godu-skolko-na-eto-potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)


Во всей этой ляпоте важен последний абзац -
"Подготовка к реконструкции Шулявского моста началась еще 1 мая. При этом начать ремонт никак не могли, несколько раз перенося старт работ. Также мы рассказывали о том, как выглядел «уставший» мост в середине октября."

Доживем посмотрим. Может к весне и мусорки с проезжей части на Руставели уберут, и там смогут ОТ ездить, используя в полную силу установленные делинеаторы. Ну или хотя бы потратят денег на "проектирование" решения данной проблемы :mrgreen:
Ну и по теме, потратят на покупку жилья 300 лямов, поддержат застройщиков.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19

  somilitark написав:
  airmax78 написав: При чем я на 147% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
P.S. За проект дома с фото Долярчика, архитектора надо бы замуровать в одном из этих квадратных аппендиксов.


не надоело переливать из пустого в порожнее?
диванные дартанЪяны :mrgreen:
причём у вас в съёмном какой балкончик? труселя сушите на железной проволоке 60-ти летней свежести и в момент нажимания на прищепочку ничего не вспоминаете,не возмущаетесь доллярчиковым балконом в новострое :?: :lol:
люди нашли себе козлов отпущения и шуруют с ветровыми мельницами неравный бой,прямо решим вопрос стеклить или не трогать балконы и все проблемы решатся:и дороги станут ровными,и хутин не нападёць,и максики заимеют модные мопы с шикарными локациями не в клоповниках\бабушатниках за 1000-ку :P

Не думав, що якщо засклити то дороги вирівняються і путін точно не нападе. Долярчику! Срочно іпаште фасади! Терміново!!!!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:22

  vano80 написав:
  Первый написав:https://kiev.informator.ua/2018/12/05/chto-postroyat-i-otremontiruyut-v-kieve-v-2019-godu-skolko-na-eto-potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)


Во всей этой ляпоте важен последний абзац -
"Подготовка к реконструкции Шулявского моста началась еще 1 мая. При этом начать ремонт никак не могли, несколько раз перенося старт работ. Также мы рассказывали о том, как выглядел «уставший» мост в середине октября."

Доживем посмотрим. Может к весне и мусорки с проезжей части на Руставели уберут, и там смогут ОТ ездить, используя в полную силу установленные делинеаторы. Ну или хотя бы потратят денег на "проектирование" решения данной проблемы :mrgreen:
Ну и по теме, потратят на покупку жилья 300 лямов, поддержат застройщиков.

Ремонт развязки уже давно идет:-)

Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:26

  somilitark написав:
  airmax78 написав: При чем я на 147% уверен, что даже если балконы застройщики будут раздавать бесплатно - долярчики их все равно будут стеклить.
P.S. За проект дома с фото Долярчика, архитектора надо бы замуровать в одном из этих квадратных аппендиксов.


не надоело переливать из пустого в порожнее?
диванные дартанЪяны :mrgreen:
причём у вас в съёмном какой балкончик? труселя сушите на железной проволоке 60-ти летней свежести и в момент нажимания на прищепочку ничего не вспоминаете,не возмущаетесь доллярчиковым балконом в новострое :?: :lol:
люди нашли себе козлов отпущения и шуруют с ветровыми мельницами неравный бой,прямо решим вопрос стеклить или не трогать балконы и все проблемы решатся:и дороги станут ровными,и хутин не нападёць,и максики заимеют модные мопы с шикарными локациями не в клоповниках\бабушатниках за 1000-ку :P

Верю в хорошее. Самая большая победа человека - это победа над собой. Победим остеклителей - победим Путина.
airmax78
 
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