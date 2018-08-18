Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а що це Святошинський та Дніпровський ПА20К, а илітна Оболонь ПА21К? не вірю!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.
Упсь. Не знал. Аварийный мост перекрыт, движения по нему нет? Наверно по видеопробкам старые записи крутят, гады. Хотя о чем это я. Пока аванс в сумме всего ремонта не проплатят, никто же ничего делать, вроде, не хочет.
я починаю вірить в РибальSky думаю що тут буде ще одна точка окруженія Кийова кавалірками, причом сама центрова, так як метро буде аж на самий ж.д. вокзал, без пересадок, і в Жуляни!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.
Упсь. Не знал. Аварийный мост перекрыт, движения по нему нет? Наверно по видеопробкам старые записи крутят, гады. Хотя о чем это я. Пока аванс в сумме всего ремонта не проплатят, никто же ничего делать, вроде, не хочет.
Ремонт РАЗВЯЗКИ уже давно идет. Перекладували підземні комунікації на правому з'їзді на пр перемоги. Також на заїзді. Перекрито і ведуться роботи на 2 проїздах. Ой. В камерах повилазило? Так чого тебе турбує розв'язка, якщо ти на неї лише в камеру дивишся? Користуйся і будеш знати що роблять, а що ні.
О, бачу у старожилів рве пукани. Феєрично. Сильніше салют!