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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2900290129022903>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на Правом и Левом берегу Киева в ноябре. Днепровский район догнал Святошинский

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43

  Первый написав:https://kiev.informator.ua/2018/12/05/chto-postroyat-i-otremontiruyut-v-kieve-v-2019-godu-skolko-na-eto-potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)

Интересно про Подольский мост: https://tov-tob.livejournal.com/44132.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:44

  kingkongovets написав:Цены на Правом и Левом берегу Киева в ноябре. Днепровский район догнал Святошинский

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

а що це Святошинський та Дніпровський ПА20К, а илітна Оболонь ПА21К?
не вірю!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:55

  Первый написав:Ремонт развязки уже давно идет:-)

Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.


Упсь. Не знал. Аварийный мост перекрыт, движения по нему нет? Наверно по видеопробкам старые записи крутят, гады. :mrgreen:
Хотя о чем это я. Пока аванс в сумме всего ремонта не проплатят, никто же ничего делать, вроде, не хочет. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:57

  airmax78 написав:
  Первый написав:https://kiev.informator.ua/2018/12/05/chto-postroyat-i-otremontiruyut-v-kieve-v-2019-godu-skolko-na-eto-potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)

Интересно про Подольский мост: https://tov-tob.livejournal.com/44132.html

я починаю вірить в РибальSky
думаю що тут буде ще одна точка окруженія Кийова кавалірками, причом сама центрова, так як метро буде аж на самий ж.д. вокзал, без пересадок, і в Жуляни!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:59

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:https://kiev.informator.ua/2018/12/05/chto-postroyat-i-otremontiruyut-v-kieve-v-2019-godu-skolko-na-eto-potratyat/


Ридать!!!! Це ж скіко грошей с..ть:-)
На метрі і мостах:-)

Интересно про Подольский мост: https://tov-tob.livejournal.com/44132.html

я починаю вірить в РибальSky
думаю що тут буде ще одна точка окруженія Кийова кавалірками, причом сама центрова, так як метро буде аж на самий ж.д. вокзал, без пересадок, і в Жуляни!!!


Судя по срокам строительства, жители рыбальського освоят гиперлуп какой-нибудь сразу, не размениваясь на отсталое метро.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:59

  Первый написав:Ремонт развязки уже давно идет:-)

:D Закопано пару труб, установленны ограждения и несколько светофоров. Прошло уже 4 месяца "активных" работ. Это все пока стоило бюджету 400 млн. грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:08

  BIGor написав:
  Первый написав:Ремонт развязки уже давно идет:-)

:D Закопано пару труб, установленны ограждения и несколько светофоров. Прошло уже 4 месяца "активных" работ. Это все пока стоило бюджету 400 млн. грн.

Шура! Пилите трубы - они золотые!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:09

  vano80 написав:
  Первый написав:Ремонт развязки уже давно идет:-)

Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.


Упсь. Не знал. Аварийный мост перекрыт, движения по нему нет? Наверно по видеопробкам старые записи крутят, гады. :mrgreen:
Хотя о чем это я. Пока аванс в сумме всего ремонта не проплатят, никто же ничего делать, вроде, не хочет. :mrgreen:

Ремонт РАЗВЯЗКИ уже давно идет.
Перекладували підземні комунікації на правому з'їзді на пр перемоги. Також на заїзді.
Перекрито і ведуться роботи на 2 проїздах.
Ой. В камерах повилазило? Так чого тебе турбує розв'язка, якщо ти на неї лише в камеру дивишся? Користуйся і будеш знати що роблять, а що ні.

О, бачу у старожилів рве пукани. Феєрично. Сильніше салют!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Перекладували підземні комунікації на правому з'їзді
ждём перекладки перекладенного
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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