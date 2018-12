Додано: Сер 05 гру, 2018 16:21

hume написав:

Во владимирском нежилые не продаются.



пока не продаются, я же говорю шо цен пока нет, буду знать когда начнут пока не продаются, я же говорю шо цен пока нет, буду знать когда начнут

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.