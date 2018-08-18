Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:разжился интересным инсайдиком по антоновича 118 (фабрика механической игрушки) там будет - тадам! - доходный дом, ничего не будет продаваться сейчас разрабатывается рекламная компания и подыскивается фирма, которая будет это все эксплуатировать, типа отеля и вишенка на тортик - строит меркс
зы: шо скажете по поводу нежилых (там 3 этажа) во владимирском? цен пока нет, план есть
Когда то закрадывалась такая идея в голову, но думал, что мало кто откажется от быстрой прибыли с продаж. Если так, то молодцы.
Первый написав:Не думав, що якщо засклити то дороги вирівняються і путін точно не нападе. Долярчику! Срочно іпаште фасади! Терміново!!!!
У вас что-то случилось за последние 3 года,вы были другим,шутили адекватно и без гордыни и дурацкого безграничного одинакового апломба. А сейчас у вас 2 вида сообщений смежных между собой: серебренная миля это место для людей,красота,остальное всё рагулизм и некошерное для высшей касты небожителей)))
говорят,что цены опять начали пятиться назад,экономика буксует,выборы,это не добавляет оптимизма ценам и покупателям...
Первый написав:Не думав, що якщо засклити то дороги вирівняються і путін точно не нападе. Долярчику! Срочно іпаште фасади! Терміново!!!!
У вас что-то случилось за последние 3 года,вы были другим,шутили адекватно и без гордыни и дурацкого безграничного одинакового апломба. А сейчас у вас 2 вида сообщений смежных между собой: серебренная миля это место для людей,красота,остальное всё рагулизм и некошерное для высшей касты небожителей)))
говорят,что цены опять начали пятиться назад,экономика буксует,выборы,это не добавляет оптимизма ценам и покупателям...
airmax78 написав:Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что .......
Думаю выделенное - основа нашей беды. Поэтому все время в Ж. Со времен "не договорения", приведшего к концу Киевской Руси. По недвижке: наконец добрался до застройщика поменять бумаги после обмеров БТИ в ОболСкай. Пообщался с девушкой из ОП, с которой лазил на последние этажи смотреть панораму покупаемой квартиры. Так вот, господа, медицинский факт: в сдающемся на днях (думаю как всегда 31 декабря ) доме цена 1К квартиры равна.... сумме, которую мой знакомый поляк выложил за такую же (!) квартиру в доме на Малиновского 8 летом 2013 года. Правда, если считать в евро. Понимаю, что опять начнутся рассуждения о великом долларе как единственном экввиваленте киевских кв. метров, НО ! к счастью для него более 90% поляков считают расходы в злотых, а при пересечении границы - в евро )))) П.С. Шас гляну сколько злотых давали летом 2013 за евро и сколько сейчас. Даже интересно ))))
я починаю вірить в РибальSky думаю що тут буде ще одна точка окруженія Кийова кавалірками, причом сама центрова, так як метро буде аж на самий ж.д. вокзал, без пересадок, і в Жуляни!!!
Судя по срокам строительства, жители рыбальського освоят гиперлуп какой-нибудь сразу, не размениваясь на отсталое метро.
в мене план оточення кавалірками на 1-2 роки на гостинку на кожній гілці швидкісного підземного рейкового транспорту, так що в запасі ще 3-5 років для метра на Рибальсьsky
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.