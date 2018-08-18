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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2901290229032904>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:17

  kingkongovets написав:разжился интересным инсайдиком по антоновича 118 (фабрика механической игрушки)
там будет - тадам! - доходный дом, ничего не будет продаваться
сейчас разрабатывается рекламная компания и подыскивается фирма, которая будет это все эксплуатировать, типа отеля
и вишенка на тортик - строит меркс

зы: шо скажете по поводу нежилых (там 3 этажа) во владимирском? цен пока нет, план есть

Когда то закрадывалась такая идея в голову, но думал, что мало кто откажется от быстрой прибыли с продаж. Если так, то молодцы.

Во владимирском нежилые не продаются.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:19

  Первый написав:Не думав, що якщо засклити то дороги вирівняються і путін точно не нападе. Долярчику! Срочно іпаште фасади! Терміново!!!!

У вас что-то случилось за последние 3 года,вы были другим,шутили адекватно и без гордыни и дурацкого безграничного одинакового апломба.
А сейчас у вас 2 вида сообщений смежных между собой: серебренная миля это место для людей,красота,остальное всё рагулизм и некошерное для высшей касты небожителей)))

говорят,что цены опять начали пятиться назад,экономика буксует,выборы,это не добавляет оптимизма ценам и покупателям...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
Во владимирском нежилые не продаются.


пока не продаются, я же говорю шо цен пока нет, буду знать когда начнут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:34

  somilitark написав:
  Первый написав:Не думав, що якщо засклити то дороги вирівняються і путін точно не нападе. Долярчику! Срочно іпаште фасади! Терміново!!!!

У вас что-то случилось за последние 3 года,вы были другим,шутили адекватно и без гордыни и дурацкого безграничного одинакового апломба.
А сейчас у вас 2 вида сообщений смежных между собой: серебренная миля это место для людей,красота,остальное всё рагулизм и некошерное для высшей касты небожителей)))

говорят,что цены опять начали пятиться назад,экономика буксует,выборы,это не добавляет оптимизма ценам и покупателям...


Не правда.

Срібна миля вже не доступна.

Люблю оранж і варшавський:-)

Ось тримайте схему метра:-)

https://drive.google.com/file/d/1Ihtllz ... sp=sharing

Перед цим посилання на бюджет в якому 1 000 000 000 грн на реалізацію схеми.

Я близький до народу як ніколи.
Але у народу є рогулізм - іпашить фасади в НОВИХ будинках. Сорі. Пройти повз не має сили.

Не хочу щоб було ось так.Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:54

  airmax78 написав:Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что .......

Думаю выделенное - основа нашей беды. Поэтому все время в Ж. Со времен "не договорения", приведшего к концу Киевской Руси.
По недвижке: наконец добрался до застройщика поменять бумаги после обмеров БТИ в ОболСкай. Пообщался с девушкой из ОП, с которой лазил на последние этажи смотреть панораму покупаемой квартиры.
Так вот, господа, медицинский факт: в сдающемся на днях (думаю как всегда 31 декабря :D ) доме цена 1К квартиры равна.... сумме, которую мой знакомый поляк выложил за такую же (!) квартиру в доме на Малиновского 8 летом 2013 года. Правда, если считать в евро.
Понимаю, что опять начнутся рассуждения о великом долларе как единственном экввиваленте киевских кв. метров, НО ! к счастью для него более 90% поляков считают расходы в злотых, а при пересечении границы - в евро ))))
П.С. Шас гляну сколько злотых давали летом 2013 за евро и сколько сейчас. Даже интересно ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:54

  vano80 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Интересно про Подольский мост: https://tov-tob.livejournal.com/44132.html

я починаю вірить в РибальSky
думаю що тут буде ще одна точка окруженія Кийова кавалірками, причом сама центрова, так як метро буде аж на самий ж.д. вокзал, без пересадок, і в Жуляни!!!


Судя по срокам строительства, жители рыбальського освоят гиперлуп какой-нибудь сразу, не размениваясь на отсталое метро.

в мене план оточення кавалірками на 1-2 роки на гостинку на кожній гілці швидкісного підземного рейкового транспорту, так що в запасі ще 3-5 років для метра на Рибальсьsky
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:52

Первый
Вместе с Максиком ушли в себя,жаль,были весёлые ребята,а теперь что-то мучаете себя слишком часто и много,проще надо относиться к жизни :wink: )))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

якщо кому цікаво то є двушка 85м2 в сонячній брамі з ремонтом за 100000.
середній поверх
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:03

  Васенька написав:якщо кому цікаво то є двушка 85м2 в сонячній брамі з ремонтом за 100000.
середній поверх

дорого,вы говорили будетдешеветь,есть что-то по 300-400 и меньшая кубатура?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04

  J_P написав:
  airmax78 написав:Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что .......

Думаю выделенное - основа нашей беды. Поэтому все время в Ж. Со времен "не договорения", приведшего к концу Киевской Руси.
По недвижке: наконец добрался до застройщика поменять бумаги после обмеров БТИ в ОболСкай. Пообщался с девушкой из ОП, с которой лазил на последние этажи смотреть панораму покупаемой квартиры.
Так вот, господа, медицинский факт: в сдающемся на днях (думаю как всегда 31 декабря :D ) доме цена 1К квартиры равна.... сумме, которую мой знакомый поляк выложил за такую же (!) квартиру в доме на Малиновского 8 летом 2013 года. Правда, если считать в евро.
Понимаю, что опять начнутся рассуждения о великом долларе как единственном экввиваленте киевских кв. метров, НО ! к счастью для него более 90% поляков считают расходы в злотых, а при пересечении границы - в евро ))))
П.С. Шас гляну сколько злотых давали летом 2013 за евро и сколько сейчас. Даже интересно ))))



19 июля 2013 = сегодня 5 декабря = 0,23 зл/евро

Но евро упало с того вемени. Да и нефть тогда 120 была а сейчас 60

Евро на 17% упало к доллару с 1,36 до 1,13
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 05 гру, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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