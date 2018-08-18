Додано: Сер 05 гру, 2018 16:54

airmax78 написав: Це фантастика, Долярчик. Никогда вильнолюди не договорятся между собой не то, что ....... Це фантастика, Долярчик.не то, что .......

Думаю выделенное - основа нашей беды. Поэтому все время в Ж. Со времен, приведшего к концу Киевской Руси.По недвижке: наконец добрался до застройщика поменять бумаги после обмеров БТИ в ОболСкай. Пообщался с девушкой из ОП, с которой лазил на последние этажи смотреть панораму покупаемой квартиры.Так вот, господа, медицинский факт: в сдающемся на днях (думаю как всегда 31 декабря) доме цена 1К квартиры равна.... сумме, которую мой знакомый поляк выложил за такую же (!) квартиру в доме на Малиновского 8 летом 2013 года. Правда, если считать в евро.Понимаю, что опять начнутся рассуждения о великом долларе как единственном экввиваленте киевских кв. метров, НО ! к счастью для него более 90% поляков считают расходы в злотых, а при пересечении границы - в евро ))))П.С. Шас гляну сколько злотых давали летом 2013 за евро и сколько сейчас. Даже интересно ))))