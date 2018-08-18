somilitark
та просто тут алекс6 розказує про продажі без ремонту від забудовника в 1.5 дорожче там
преміум житло все як макс хоче. модні мопи, злющий жек, закрита територія, правий берег і метро в 5-7хв
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
somilitark
та просто тут алекс6 розказує про продажі без ремонту від забудовника в 1.5 дорожче там
преміум житло все як макс хоче. модні мопи, злющий жек, закрита територія, правий берег і метро в 5-7хв
|