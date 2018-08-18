somilitark
та просто тут алекс6 розказує про продажі без ремонту від забудовника в 1.5 дорожче там
преміум житло все як макс хоче. модні мопи, злющий жек, закрита територія, правий берег і метро в 5-7хв
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
somilitark
та просто тут алекс6 розказує про продажі без ремонту від забудовника в 1.5 дорожче там
преміум житло все як макс хоче. модні мопи, злющий жек, закрита територія, правий берег і метро в 5-7хв
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:14
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:35
... і таке буває!)))
... і балкон, Ви там(в орендованій квартирі), напевно, розсклили....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47
Это разминка
Даже не представляю что будет когда мост реально закроют и ПБ станет в пробках, зрадоёпы изойдутся на овно
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:06
Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
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