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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29022903290429052906>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05

somilitark
та просто тут алекс6 розказує про продажі без ремонту від забудовника в 1.5 дорожче там :mrgreen:
преміум житло все як макс хоче. модні мопи, злющий жек, закрита територія, правий берег і метро в 5-7хв
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:14

  somilitark написав:Первый
Вместе с Максиком ушли в себя,жаль,были весёлые ребята,а теперь что-то мучаете себя слишком часто и много,проще надо относиться к жизни :wink: )))

Да куда уж проще? Живу себе в съемной квартире и не парюсь. А модные мопы - это так, хобби и несбыточная мечта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:35

... і таке буває!)))

  airmax78 написав:
  somilitark написав:Первый
Вместе с Максиком ушли в себя,жаль,были весёлые ребята,а теперь что-то мучаете себя слишком часто и много,проще надо относиться к жизни :wink: )))

Да куда уж проще? Живу себе в съемной квартире и не парюсь. А модные мопы - это так, хобби и несбыточная мечта.

... і балкон, Ви там(в орендованій квартирі), напевно, розсклили.... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47

  Первый написав:
  vano80 написав:
  Первый написав:Ремонт развязки уже давно идет:-)

Делівіатори норм рішення. На драгомірова перестали ставити авто. Відрихтують і на руставелі.


Упсь. Не знал. Аварийный мост перекрыт, движения по нему нет? Наверно по видеопробкам старые записи крутят, гады. :mrgreen:
Хотя о чем это я. Пока аванс в сумме всего ремонта не проплатят, никто же ничего делать, вроде, не хочет. :mrgreen:

Ремонт РАЗВЯЗКИ уже давно идет.
Перекладували підземні комунікації на правому з'їзді на пр перемоги. Також на заїзді.
Перекрито і ведуться роботи на 2 проїздах.
Ой. В камерах повилазило? Так чого тебе турбує розв'язка, якщо ти на неї лише в камеру дивишся? Користуйся і будеш знати що роблять, а що ні.

О, бачу у старожилів рве пукани. Феєрично. Сильніше салют!

Это разминка
Даже не представляю что будет когда мост реально закроют и ПБ станет в пробках, зрадоёпы изойдутся на овно :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:47

  Первый написав:
Достаєш із широких штанин кревно зароблені гроші, влазиш в борги і додаєш собі гриж, і тут вася, борець за енергозбереження іпашить балкон і кондьор. Твої дії?




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Начальник ЖЕКа на переднем плане в белой рубашке.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:06

  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:27

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.


Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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zzzzzz не був давненько на форумі.
уня це ти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
X-Fresh
 
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