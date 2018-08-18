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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2903290429052906>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:20

X-Fresh так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:24

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.

...а аудиторы из БИГ4 годами ищут работу на 15кгрн/мес...
о чем это говорит?
мож аудиторам уже пора переквалифицироваться... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:25

  Васенька написав:X-Fresh так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?

у меня рено логан. не берут на работу
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:27

  Прохожий написав:...а аудиторы из БИГ4 годами ищут работу на 15кгрн/мес...
о чем это говорит?
мож аудиторам уже пора переквалифицироваться... :mrgreen:


если у аудитора есть электрокар типа лиф, возьму его на работу водилой для жены и детей
платить буду щедро - 15к в мес
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:28

X-Fresh шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ти ніщеброд респект виявляється...
знайомий працює особистим воділою якраз на камрі 2017р у київського судді.
штріх 25 років, колишній сбшник. машина власника
зарплата 30000-40000 в місяць
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:31

  Васенька написав:X-Fresh шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей :twisted:

васька, а ты тугодум то)
буквы читал а смысла не понял))
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:33

  X-Fresh написав:
  Васенька написав:X-Fresh шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей :twisted:

васька, а ты тугодум то)
буквы читал а смысла не понял))

бідняк ти та лузер :mrgreen:
гуру мать його бізнесу
вчись брехати впевненно
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:37

  Васенька написав:що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум


пане Франт, ваш выход!:)
расскажите рожевоокуляну васеньке про реалии рынка труда(
X-Fresh
 
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