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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:20
X-Fresh так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?
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Васенька
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:24
BIGor написав:
Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 ку
е, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
...а аудиторы из БИГ4 годами ищут работу на 15кгрн/мес...
о чем это говорит?
мож аудиторам уже пора переквалифицироваться...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:25
Васенька написав:X-Fresh
так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?
у меня рено логан. не берут на работу
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X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:27
Прохожий написав:
...а аудиторы из БИГ4 годами ищут работу на 15кгрн/мес...
о чем это говорит?
мож аудиторам уже пора переквалифицироваться...
если у аудитора есть электрокар типа лиф, возьму его на работу водилой для жены и детей
платить буду щедро - 15к в мес
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X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:28
X-Fresh
шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей
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Васенька
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:30
ти ніщеброд респект виявляється...
знайомий працює особистим воділою якраз на камрі 2017р у київського судді.
штріх 25 років, колишній сбшник. машина власника
зарплата 30000-40000 в місяць
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Васенька
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:31
Васенька написав:X-Fresh
шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей
васька, а ты тугодум то)
буквы читал а смысла не понял))
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X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:33
X-Fresh написав: Васенька написав:X-Fresh
шо новий оператор не помнить що чесав пару днів тому???
ти ж шукав на роботу воділу з новою камрі щоб возити жінку та дітей
васька, а ты тугодум то)
буквы читал а смысла не понял))
бідняк ти та лузер
гуру мать його бізнесу
вчись брехати впевненно
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Васенька
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:35
що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум
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Васенька
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:37
Васенька написав:
що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум
пане Франт, ваш выход!:)
расскажите рожевоокуляну васеньке про реалии рынка труда(
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X-Fresh
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