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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2902290329042905>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:27

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.


Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:25

  Васенька написав:X-Fresh так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?

у меня рено логан. не берут на работу
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:49

  Прохожий написав:
  Васенька написав:що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум

цэ у Лубнах так?
за бл*хонутый каен на газу???


не перебивай.
я хочу послушать этого дурачка)))))
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня тут назрел бизнесплан:)
покупаю за 17к не торгуясь мерс
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 07254.html

и епашу на нем по 4-6к долл в месяц)
васенька гарантирует))) гагагаг
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52

  Васенька написав:тоді чого ти респект срач підняв про оренду крутої машини з воділой для своєїї родини???


госпади! перечитай еще раз сообщения
а то селюк даже читать не научился
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:56

  Васенька написав:
  X-Fresh написав:у меня тут назрел бизнесплан:)
покупаю за 17к не торгуясь мерс
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 07254.html

и епашу на нем по 4-6к долл в месяц)
васенька гарантирует))) гагагаг

купляй https://auto.ria.com/newauto/catalog/me ... ing-sedan/
ти б ще б*** скинув :mrgreen:


в лубнах образование заканчивается в 3м классе?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:10

Васеньку на неделю забанили ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:26

  X-Fresh написав:у меня тут назрел бизнесплан:)
покупаю за 17к не торгуясь мерс
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 07254.html

и епашу на нем по 4-6к долл в месяц)
васенька гарантирует))) гагагаг

ты же про 5 летний говорил а тут 10 лет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:39

  X-Fresh написав:что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?

Нет.
Сколько лет это будит строится и ремонтироваться?
3-4 года? :mrgreen:
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