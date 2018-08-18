Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:27
BIGor написав:
Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:16
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но: 1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут доха 12.3% достойно?
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:25
Васенька написав: X-Fresh
так що респектушка? знайшов на роботу терпілу на тойота камрі?
у меня рено логан. не берут на работу
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:49
Прохожий написав: Васенька написав:
що найняти особистого воділу на його машині преміум-класу + бенз потрібно
3000-4000у.е в місяць мінімум
цэ у Лубнах так?
за бл*хонутый каен на газу???
не перебивай.
я хочу послушать этого дурачка)))))
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:51
у меня тут назрел бизнесплан:)
покупаю за 17к не торгуясь мерс
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 07254.html
и епашу на нем по 4-6к долл в месяц)
васенька гарантирует))) гагагаг
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52
Васенька написав:
тоді чого ти респект срач підняв про оренду крутої машини з воділой для своєїї родини???
госпади! перечитай еще раз сообщения
а то селюк даже читать не научился
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:56
в лубнах образование заканчивается в 3м классе?
X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:10
Васеньку на неделю забанили ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:26
ты же про 5 летний говорил а тут 10 лет
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:39
X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
Нет.
Сколько лет это будит строится и ремонтироваться?
3-4 года?
UA
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