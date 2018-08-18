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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2902290329042905

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1242
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
109
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
263
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
194
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
232
Якість будівництва
16%
194
Всього голосів : 1242
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:41

  X-Fresh написав:что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?

1-ка за 800 баксов? Это какие-то больные фантазии. 5500 гривен не хотели?
Grisha1
 
Повідомлень: 47
З нами з: 29.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51

  Grisha1 написав:
  X-Fresh написав:что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?

1-ка за 800 баксов? Это какие-то больные фантазии. 5500 гривен не хотели?


5500 грн на печерске в видом на родину мать и с парком на крыше?
я у вас сниму по такой цене
X-Fresh
 
Повідомлень: 563
З нами з: 17.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51

  zzzzzz написав:Васеньку на неделю забанили ))

ему не помешает
X-Fresh
 
Повідомлень: 563
З нами з: 17.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:53

  UA написав:
  X-Fresh написав:что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?

Нет.
Сколько лет это будит строится и ремонтироваться?
3-4 года? :mrgreen:


ну учитывая что на печерске ничего больше нет за 58 тыщ.....то....
а строят даже в снег очень бодренько..каждый день там проезжаю
X-Fresh
 
Повідомлень: 563
З нами з: 17.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 2902290329042905
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