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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:41
X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
1-ка за 800 баксов? Это какие-то больные фантазии. 5500 гривен не хотели?
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Grisha1
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51
Grisha1 написав: X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
1-ка за 800 баксов? Это какие-то больные фантазии. 5500 гривен не хотели?
5500 грн на печерске в видом на родину мать и с парком на крыше?
я у вас сниму по такой цене
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X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51
zzzzzz написав:
Васеньку на неделю забанили ))
ему не помешает
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X-Fresh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:53
UA написав: X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
Нет.
Сколько лет это будит строится и ремонтироваться?
3-4 года?
ну учитывая что на печерске ничего больше нет за 58 тыщ.....то....
а строят даже в снег очень бодренько..каждый день там проезжаю
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X-Fresh
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