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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51
Grisha1 написав: X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
1-ка за 800 баксов? Это какие-то больные фантазии. 5500 гривен не хотели?
5500 грн на печерске в видом на родину мать и с парком на крыше?
я у вас сниму по такой цене
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:51
zzzzzz написав:
Васеньку на неделю забанили ))
ему не помешает
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:53
UA написав: X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
Нет.
Сколько лет это будит строится и ремонтироваться?
3-4 года?
ну учитывая что на печерске ничего больше нет за 58 тыщ.....то....
а строят даже в снег очень бодренько..каждый день там проезжаю
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:19
X-Fresh написав:
ну учитывая что на печерске ничего больше нет за 58 тыщ.....то....
а строят даже в снег очень бодренько..каждый день там проезжаю
При чем тут честные спекулянты?
Это проблемы застройщиков, что у них нечего предложить.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:34
всем ку.
давно не появлялся тут.
поделитесь, если у кого есть, примером договора на оренду жилья.
хочу сдавать официально.
спасибо
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:37
airmax78 написав:
Да куда уж проще? Живу себе в съемной квартире и не парюсь. А модные мопы - это так, хобби и несбыточная мечта.
все конечно хорошо, но скоро финнсовый кризис... а для части специалистов он булет такой:
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:38
flyman написав:
[
в мене план оточення кавалірками на 1-2 роки на гостинку на кожній гілці швидкісного підземного рейкового транспорту, так що в запасі ще 3-5 років для метра на Рибальсьsky
у тебя же по легенду синяя карточка есть. зачем тебе это?
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Додано: Чет 06 гру, 2018 02:45
X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
Вы собирались тратить на водителя с авто 20 тыс.грн.
Купите авто супруге и вот вам 800 баксов.
И не нужно ждать 4 года квартиру, да и авто можно не за 78 тыс покупать а более менее б/у но свежее за 15-17 куе.
Вот честно я не понимаю людей ....
Живите своим умом!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:02
zzzzzz написав: X-Fresh написав:
что скажете по поводу ЖК Edeldorf
место шлак но:
1к судя по лун стоит 58к долл + ремонт 20ку = 78к
за 800 баксом улетит в аренду на 15 минут
доха 12.3%
достойно?
Вы собирались тратить на водителя с авто 20 тыс.грн.
Купите авто супруге и вот вам 800 баксов.
И не нужно ждать 4 года квартиру, да и авто можно не за 78 тыс покупать а более менее б/у но свежее за 15-17 куе.
Вот честно я не понимаю людей ....
Риспект уже 10 раз напишал об ЖК Єдельфорд.
С таким названием лучше не покупать жилье.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:15
Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.
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