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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:51
Первый написав: airmax78 написав:
Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.
Це та реперна точка, після якої криза минула?
Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:26
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:
Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.
Це та реперна точка, після якої криза минула?
Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.
Максим забыл перелогиниться мухой, всегда подозревал что это один человек
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:34
zzzzzz написав: BIGor написав:
Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.
Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:38
flyman написав:
а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:41
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:
Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.
Це та реперна точка, після якої криза минула?
Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.
метро на Трою і тралік в Пєнь (Ірпєнь на мєсном жаргонє)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:44
X-Fresh написав: flyman написав:
а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))
рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили!
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 06 гру, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:52
flyman написав: X-Fresh написав: flyman написав:
а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))
рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили?
не, жалуюсь
ты моя единственная отдушина в этом злом мире
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:54
X-Fresh написав: flyman написав: X-Fresh написав:
оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))
рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили?
не, жалуюсь
ты моя единственная отдушина в этом злом мире
а як же твоя любов к Максіку і нераздільонне чувство к Фейслесу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56
flyman написав:
а як же твоя любов к Максіку...?
на святое покусился...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:59
flyman написав: zzzzzz написав:
BIGor написав:
Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.
Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса
Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.
Всім процвітання!
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