RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2904290529062907>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:51

  Первый написав:
  airmax78 написав:Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.

Це та реперна точка, після якої криза минула?

Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині :mrgreen:
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.
airmax78
 
Повідомлень: 27010
З нами з: 25.10.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:26

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.

Це та реперна точка, після якої криза минула?

Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині :mrgreen:
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.

Максим забыл перелогиниться мухой, всегда подозревал что это один человек
DmitryK
 
Повідомлень: 503
З нами з: 24.05.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:34

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.


Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.

в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.

Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))
X-Fresh
 
Повідомлень: 563
З нами з: 17.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:41

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.

Це та реперна точка, після якої криза минула?

Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині :mrgreen:
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.

метро на Трою і тралік в Пєнь (Ірпєнь на мєсном жаргонє)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:44

  X-Fresh написав:
  flyman написав:а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))

рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили!
Востаннє редагувалось flyman в Чет 06 гру, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:52

  flyman написав:
  X-Fresh написав:
  flyman написав:а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))

рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили?


не, жалуюсь
ты моя единственная отдушина в этом злом мире
X-Fresh
 
Повідомлень: 563
З нами з: 17.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:54

  X-Fresh написав:
  flyman написав:
  X-Fresh написав:оплатил тут с 6пм покупки жены с черной пятницы...ожидается 120 долл только за почтовые услуги))))

рєспєкт, так ти хвастаєшся тим що табе налошарили?


не, жалуюсь
ты моя единственная отдушина в этом злом мире

а як же твоя любов к Максіку і нераздільонне чувство к Фейслесу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56

  flyman написав:а як же твоя любов к Максіку...?

на святое покусился... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13383
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1800 раз.
Подякували: 3770 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:59

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.


Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.

в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.

Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса



Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13623
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2904290529062907>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1217, 1218, 1219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12182 2137874
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 22:45
Grisha1
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.