Ого! Це в кого, оператора учотки фінанс.уа?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:03
Ого! Це в кого, оператора учотки фінанс.уа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06
дочку подружайка подсадила на секонд возле лисовой - шото прикольное там себе постоянно откапывают, веселятся, на мое недоумение ржут, говорят шо я не шарю
подружайка ездит на новом лехусе еслешо
так шо не все так однозначно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:11
Сигнали від бізнесу з усіх сторін. Добудова всіх можливих і не можливих ТРЦ.
Забудову таких місць, про які навіть подумати було важко - дружби народів над озером. Думаю що укріплення пагорба буде дорожче ніж будівництво наземної частини, але будують.
Подивіться де укрбуд будує genesis.
Зи. На міст біля рибальського виділили 1 млрд...
Всім процвітання!
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16
узаконення і добудова всіх об"єктів Войцехівського, ощасливлення "Елітчиків"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22
А там олені, олені, не бриті і не голені:-)
Всім процвітання!
|