Первый написав:

Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година. Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.



дочку подружайка подсадила на секонд возле лисовой - шото прикольное там себе постоянно откапывают, веселятся, на мое недоумение ржут, говорят шо я не шарю

подружайка ездит на новом лехусе еслешо

