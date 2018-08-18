RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2904290529062907

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:03

  Первый написав:Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.

Ого! Це в кого, оператора учотки фінанс.уа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06

  Первый написав:
Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.


дочку подружайка подсадила на секонд возле лисовой - шото прикольное там себе постоянно откапывают, веселятся, на мое недоумение ржут, говорят шо я не шарю
подружайка ездит на новом лехусе еслешо
так шо не все так однозначно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 05.06.16
Подякував: 286 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:11

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Кажется началась какая-то движуха в БЦ на территории завода Артем.

Це та реперна точка, після якої криза минула?

Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині :mrgreen:
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.


Сигнали від бізнесу з усіх сторін. Добудова всіх можливих і не можливих ТРЦ.

Забудову таких місць, про які навіть подумати було важко - дружби народів над озером. Думаю що укріплення пагорба буде дорожче ніж будівництво наземної частини, але будують.

Подивіться де укрбуд будує genesis.


Зи. На міст біля рибальського виділили 1 млрд...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13623
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16

  Первый написав:
  airmax78 написав:Так. Але я вже придумав нову: башти на Троєщині :mrgreen:
Но там - фрод, крыза - ни при чем. Ну підкажіть будьласка, повинно бути ще щось. Ми не можемо так легко відпустити кризу.


Сигнали від бізнесу з усіх сторін. Добудова всіх можливих і не можливих ТРЦ.

Забудову таких місць, про які навіть подумати було важко - дружби народів над озером. Думаю що укріплення пагорба буде дорожче ніж будівництво наземної частини, але будують.

Подивіться де укрбуд будує genesis.


Зи. На міст біля рибальського виділили 1 млрд...

узаконення і добудова всіх об"єктів Войцехівського, ощасливлення "Елітчиків"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 868 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22

  flyman написав:
  Первый написав:Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.

Ого! Це в кого, оператора учотки фінанс.уа?

Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13623
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2904290529062907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1217, 1218, 1219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12182 2137872
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 22:45
Grisha1
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.