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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2905290629072908

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:02

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.


Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.
Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.
Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.

в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.

Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.

Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса


Флаймене, лайвхацк від мене - у Польщі є збюрка одежі уживаней, коли люди виносять непотрібні вже лахмоти в пакетах і складають під дверима зі сторони зевнентрішньої (як ти цього не знав - хз). Трохи уваги на об"яви на дверях - і можна набомжувати на ще один цоколь альбо диван козирний :mrgreen:

P.S. Піду руки вимию з милом, а то аж трохи огидно стало 8) .
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:04

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.


дочку подружайка подсадила на секонд возле лисовой - шото прикольное там себе постоянно откапывают, веселятся, на мое недоумение ржут, говорят шо я не шарю
подружайка ездит на новом лехусе еслешо так шо не все так однозначно


Так вот кто у народа последнюю радость отбирает - шпроты с майонезом! :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:10

адептам секты заколоченных окон читать обязательно, предварительно ознакомившись с ценами на жилье в токио/осаке/иокогаме:

В Японії незвичайна житлова криза. Будинки продають за нуль ієн

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/06/v- ... sLIq9tz-q4

"Щороку кількість порожнього житла в Японії зростає. За прогнозами, до 2033 року таких будинків буде понад 20 млн. Це третина усієї нерухомості в країні."
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:24

  galadriel написав:
Флаймене, лайвхацк від мене - у Польщі є збюрка одежі уживаней, коли люди виносять непотрібні вже лахмоти в пакетах і складають під дверима зі сторони зевнентрішньої (як ти цього не знав - хз). Трохи уваги на об"яви на дверях - і можна набомжувати на ще один цоколь альбо диван козирний :mrgreen:
.

Пані ма досвядчєнє в тим кєрунку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:38

kingkongovets

Общался вчера с жильцом тех домов которые вы хвалили ( Дарницкий бульвар 1 ) , жаловался что за квартиру в 93 метра платит 5,5кгрн без электричества , счетчиков на тепло нет , оплата по общедомовому счетчику.
П.С. В каком именно из 4-х домов живет этот человек я не спрашивал по этическим соображениям

Ваши знакомые вам что-то рассказывали про размер коммунальных ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:57

  kingkongovets написав:ваш удел - графики и акции, веселитесь)

зря вы его обнадёживаете.
если не проест, то купит хоть какую-никакую недвигу и хоть что-то останется на старость.
а иначе сольётся ведь турист в ноль, с такими-то данными...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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