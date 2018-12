Додано: Чет 06 гру, 2018 11:02

flyman написав: zzzzzz написав: BIGor написав: Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду. Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.



Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн.

Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн.

в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.



Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.



Флаймене, лайвхацк від мене - у Польщі є збюрка одежі уживаней, коли люди виносять непотрібні вже лахмоти в пакетах і складають під дверима зі сторони зевнентрішньої (як ти цього не знав - хз). Трохи уваги на об"яви на дверях - і можна набомжувати на ще один цоколь альбо диван козирний



