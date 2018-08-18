Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Да какая тут зрада? Это все от того, что плиточники, врозеточники, таксисты и маникюрщицы зарабатывают по 3 куе, и что бы не палится среди пролетариата - специально покупают старую одежду.
Зашел сегодня ради любопытства в Секонд под названием ОБНОВА , там есть отдел с отобранными вещами, куртки мужские от 2 до 8 тыс.грн. Зимние ботинки от 1,5 до 5,5 тыс грн. Дешевле в Оушене по скидкам новье покупать.
в Тернополі в секондхенді курточка 55 грн (50 грн за 1 кг ), купив ходжу 2й місяць, а в ССС туфлі по акції куплені заа 240 грн, ношу 2й місяць теж.
Прийшла квитанція в цоколь, ітого 292 грн. за листопад.
Тотальне зубожіння за межами Києва Фейслеса
Флаймене, лайвхацк від мене - у Польщі є збюрка одежі уживаней, коли люди виносять непотрібні вже лахмоти в пакетах і складають під дверима зі сторони зевнентрішньої (як ти цього не знав - хз). Трохи уваги на об"яви на дверях - і можна набомжувати на ще один цоколь альбо диван козирний
P.S. Піду руки вимию з милом, а то аж трохи огидно стало .
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Первый написав: Я завжди знав що ЦА для секондів це люди з зп 70 ойро/година.
дочку подружайка подсадила на секонд возле лисовой - шото прикольное там себе постоянно откапывают, веселятся, на мое недоумение ржут, говорят шо я не шарю подружайка ездит на новом лехусе еслешо так шо не все так однозначно
Так вот кто у народа последнюю радость отбирает - шпроты с майонезом!
galadriel написав: Флаймене, лайвхацк від мене - у Польщі є збюрка одежі уживаней, коли люди виносять непотрібні вже лахмоти в пакетах і складають під дверима зі сторони зевнентрішньої (як ти цього не знав - хз). Трохи уваги на об"яви на дверях - і можна набомжувати на ще один цоколь альбо диван козирний .
Пані ма досвядчєнє в тим кєрунку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Общался вчера с жильцом тех домов которые вы хвалили ( Дарницкий бульвар 1 ) , жаловался что за квартиру в 93 метра платит 5,5кгрн без электричества , счетчиков на тепло нет , оплата по общедомовому счетчику. П.С. В каком именно из 4-х домов живет этот человек я не спрашивал по этическим соображениям
Ваши знакомые вам что-то рассказывали про размер коммунальных ?
.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4