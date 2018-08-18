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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2906290729082909

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:21

  airmax78 написав:Впервые вижу паркинг вымощенный тротуарной плиткой.


а крышу вымощенную тротуарной плиткой видели? а я видел - старонаводницкая 13

http://www.bagnet.org/news/sport/67271
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Господа лендлорды, кто готов?
Елітний ЖК Busov Hill ввели в експлуатацію
Більшість квартир в ЖК Busov Hill вже продано, але ще залишилися квартири, які зможуть задовольнити навіть найприскіпливіших відвідувачів.
Власників 146 квартир обслуговує 6 високошвидкісних швейцарських ліфтів Schindler. Як і диктує стандарт преміум класу, на кожному поверсі Busov Hill розташовано від 1 до 4 квартир.Так, в ЖК Busov Hill є можливість облаштування просторих кухонь-віталень open space площею понад 80 кв.м., ванних кімнат з панорамними вікнами, а при всіх спальнях запроектовані санвузол і гардероб.
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Модный МОП в Ирпене
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Natt
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:27

  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:35

  kingkongovets написав:адептам секты заколоченных окон читать обязательно, предварительно ознакомившись с ценами на жилье в токио/осаке/иокогаме:

В Японії незвичайна житлова криза. Будинки продають за нуль ієн

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/06/v- ... sLIq9tz-q4

"Щороку кількість порожнього житла в Японії зростає. За прогнозами, до 2033 року таких будинків буде понад 20 млн. Це третина усієї нерухомості в країні."

Там маааленькая такая манипуляция -- эта "треть недвиги" по дальним/заброшенным селам расположена. И подсчет, похоже, "по головам" был. Если все заброшенные избушки у нас посчатать -- картина будет где-то такой же.
+ учитываем аграрность Украины -- в Японии в селах столько народу просто не нужно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:38

  _hunter написав:Там маааленькая такая манипуляция -- эта "треть недвиги" по дальним/заброшенным селам расположена. И подсчет, похоже, "по головам" был. Если все заброшенные избушки у нас посчатать -- картина будет где-то такой же.
+ учитываем аграрность Украины -- в Японии в селах столько народу просто не нужно.


так наши всепропальщики же хором волают про то как в дальних сэлах жизни нет и окна забитые - вот я и привел им пример шо такая ситуация есть даже в японии с ее баснословными ценами квадратного метра в городах -в чем манипуляция то?
или у нас в селах нужно много народу?
в теме обсуждаются цены киевской недвиги еслешо, а некоторые особо упоротые постоянно тащат сюда цены домов в дальних сэлах, которые легче снести чем отопить и предлагают проехаться на электричке до немишаева и конотопа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:04

  Kostia написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Долярчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес

Дякую!
... забудовник продавав його як "комфорт"...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:11

ЖК Петровский квартал

видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/350 ... ii-kvartal
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:24

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Долярчик, ну это джек-пот. Не могу понять только, что ты там собрался стеклить? Все что можно - там уже остеклено. Впервые вижу паркинг вымощенный тротуарной плиткой.

... так в мене на тій великій лоджії теж покладена морозостійка керамо-гранітна плитка від забудовника... :D
.... і я вже писав, що моя квіточка, якщо вірити олх, - подорожчала за рік(від котловану - до готового) ~ на 10К$
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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