Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господа лендлорды, кто готов? Елітний ЖК Busov Hill ввели в експлуатацію
Більшість квартир в ЖК Busov Hill вже продано, але ще залишилися квартири, які зможуть задовольнити навіть найприскіпливіших відвідувачів. Власників 146 квартир обслуговує 6 високошвидкісних швейцарських ліфтів Schindler. Як і диктує стандарт преміум класу, на кожному поверсі Busov Hill розташовано від 1 до 4 квартир.Так, в ЖК Busov Hill є можливість облаштування просторих кухонь-віталень open space площею понад 80 кв.м., ванних кімнат з панорамними вікнами, а при всіх спальнях запроектовані санвузол і гардероб.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес
"Щороку кількість порожнього житла в Японії зростає. За прогнозами, до 2033 року таких будинків буде понад 20 млн. Це третина усієї нерухомості в країні."
Там маааленькая такая манипуляция -- эта "треть недвиги" по дальним/заброшенным селам расположена. И подсчет, похоже, "по головам" был. Если все заброшенные избушки у нас посчатать -- картина будет где-то такой же. + учитываем аграрность Украины -- в Японии в селах столько народу просто не нужно.
_hunter написав:Там маааленькая такая манипуляция -- эта "треть недвиги" по дальним/заброшенным селам расположена. И подсчет, похоже, "по головам" был. Если все заброшенные избушки у нас посчатать -- картина будет где-то такой же. + учитываем аграрность Украины -- в Японии в селах столько народу просто не нужно.
так наши всепропальщики же хором волают про то как в дальних сэлах жизни нет и окна забитые - вот я и привел им пример шо такая ситуация есть даже в японии с ее баснословными ценами квадратного метра в городах -в чем манипуляция то? или у нас в селах нужно много народу? в теме обсуждаются цены киевской недвиги еслешо, а некоторые особо упоротые постоянно тащат сюда цены домов в дальних сэлах, которые легче снести чем отопить и предлагают проехаться на электричке до немишаева и конотопа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Долярчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес
Дякую! ... забудовник продавав його як "комфорт"...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Долярчик, ну это джек-пот. Не могу понять только, что ты там собрался стеклить? Все что можно - там уже остеклено. Впервые вижу паркинг вымощенный тротуарной плиткой.
... так в мене на тій великій лоджії теж покладена морозостійка керамо-гранітна плитка від забудовника... .... і я вже писав, що моя квіточка, якщо вірити олх, - подорожчала за рік(від котловану - до готового) ~ на 10К$
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4