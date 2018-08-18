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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2907290829092910

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... забув ще похвалитись, що за 200м від моєї квіточки добудовують ТРЦ
http://lviv1256.com/economy/zapovniuvan ... R8pp4iA-mQ
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:59

ККЦ я там выше вопрос задал, можете на него ответить ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:03

  Kostia написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес

схоже на Континент в Бучі.
Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:11

  flyman написав:
  Kostia написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес

схоже на Континент в Бучі.
Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки

Только буча это не Киев и даже не Львов)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ну да, грустная перспектива. Но, может, все-таки что-то получится? Я планку уже готов опустить. Не ниже плинтуса, конечно. Но достаточно сильно.


в прошлый раз на этих настроениях вы как раз голосуху и подкупили)
нафига мучиться, осознавая шо теряете своим умом заработанные деньги, которые обесцениваются со временем вместе со стоимостью квартиры?
арендуйте модные мопы и ни в чем себе не отказывайте, как учит первый

Первый, кстати, плохому не научит. В Голосуху больше постараюсь не вляпаться. Сейчас цель - однушка в Рыбальском, но в пределах 1куе за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В продолжении темы "перемоги "Киев-Борисполь"" и закупки новейших польских вагонов Pesa! Человеческая просьба- дым от рвущихся пуканов оставить при себе! :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=JWbm0MuVvlo
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:35

  Kostia написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....


схоже на Континент в Бучі.
Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки

Только буча это не Киев и даже не Львов)

Тільки ТТ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:37

  rusramzik написав:В продолжении темы "перемоги "Киев-Борисполь"" и закупки новейших польских вагонов Pesa! Человеческая просьба- дым от рвущихся пуканов оставить при себе! :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=JWbm0MuVvlo

голос ККЦ зза кадру "це ж зрада від Шарія"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:51

  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Макс, вы в Украине недавно? )))
Половина брэндовых шмоток завозится как "секондхенд". Налогов раза в 3 меньше.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:03

  J_P написав:
  airmax78 написав:Все, хватит про дорожай и перемогу! Ловите зраду: https://news.finance.ua/ru/news/-/43981 ... ekond-hend

Макс, вы в Украине недавно? )))
Половина брэндовых шмоток завозится как "секондхенд". Налогов раза в 3 меньше.


Все в рамках "решительной борьбы с контрабандой" ))
Сейчас куча магазинов открывается "Стоковая одежда" " Оутлет" , а по сути тот же секонд)
Живите своим умом!
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