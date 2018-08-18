Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес
схоже на Континент в Бучі. Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Долырчик, поздравляю, этот дом намного лучше чем я думал. В Киеве это бы продавали как бизнес
схоже на Континент в Бучі. Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки
airmax78 написав:Ну да, грустная перспектива. Но, может, все-таки что-то получится? Я планку уже готов опустить. Не ниже плинтуса, конечно. Но достаточно сильно.
в прошлый раз на этих настроениях вы как раз голосуху и подкупили) нафига мучиться, осознавая шо теряете своим умом заработанные деньги, которые обесцениваются со временем вместе со стоимостью квартиры? арендуйте модные мопы и ни в чем себе не отказывайте, как учит первый
Первый, кстати, плохому не научит. В Голосуху больше постараюсь не вляпаться. Сейчас цель - однушка в Рыбальском, но в пределах 1куе за метр.
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
схоже на Континент в Бучі. Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки
Только буча это не Киев и даже не Львов)
Тільки ТТ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rusramzik написав:В продолжении темы "перемоги "Киев-Борисполь"" и закупки новейших польских вагонов Pesa! Человеческая просьба- дым от рвущихся пуканов оставить при себе! https://www.youtube.com/watch?v=JWbm0MuVvlo
голос ККЦ зза кадру "це ж зрада від Шарія"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.