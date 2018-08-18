Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Як бальзам на душу.
Дуже рад що люди роблять правильний вибір. А міг би долярчику послухати захара і ко і придбати в такому
Зи. Долярчику, будь людиною - не іпаш фасад без проекту.
Красота. Стена в виде двух букв Г во второй линии доставляет. Уверен, что в свечках в третьей линии когда-то продавались видовые на Днепр за повышенный прайс. А теперь вид на Г. Но приятно, что и у Г будет вид на Г в первой линии.
Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ п. с. .... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема! - тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....
Як бальзам на душу.
Дуже рад що люди роблять правильний вибір. А міг би долярчику послухати захара і ко і придбати в такому
Зи. Долярчику, будь людиною - не іпаш фасад без проекту.
... даю "форумне" слово, що ще сам всім сусідам буду втовкмачувати в голову, щоб склили по проекту, який складемо на весь стояк! - і кондеї - лише на балконах/лоджіях! - і супутникові тарілки - лише на даху!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4