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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2908290929102911

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:10

  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Як бальзам на душу.

Дуже рад що люди роблять правильний вибір.
А міг би долярчику послухати захара і ко і придбати в такому

Зображення




Зи. Долярчику, будь людиною - не іпаш фасад без проекту.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:13

Як тебе не любити, Києве мій?
А вот так
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0-101-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%82
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:16



А нельзя принять какой-нибудь закончик и снести эти сады к чертям? Такое место пропадает... А там и мост рядом, и вода, и железка...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:17


Красота. Стена в виде двух букв Г во второй линии доставляет. Уверен, что в свечках в третьей линии когда-то продавались видовые на Днепр за повышенный прайс. А теперь вид на Г. Но приятно, что и у Г будет вид на Г в первой линии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:52

  flyman написав:
  Kostia написав:
  flyman написав:схоже на Континент в Бучі.
Зараз продається ПА 12000...13000 воздух стройки

Только буча это не Киев и даже не Львов)

Тільки ТТ

Почему такие крайности, или тт или буча, ты уже как первый)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:55

... ось така моя позиція....

  Первый написав:
  Долярчик написав:.... можете собі вгадувати, чи в кадрі Долярчик, чи ні........ - але, що це МОЯ КВІТОЧКА у всій красі - це факт!!!
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
п. с.
.... і вибачай, Флаю, але для тебе, тут цоколя - нема!
- тільки комерційні приміщення і під двома секціями - підземний паркінг.....

Як бальзам на душу.

Дуже рад що люди роблять правильний вибір.
А міг би долярчику послухати захара і ко і придбати в такому

Зображення




Зи. Долярчику, будь людиною - не іпаш фасад без проекту.

... даю "форумне" слово, що ще сам всім сусідам буду втовкмачувати в голову, щоб склили по проекту, який складемо на весь стояк!
- і кондеї - лише на балконах/лоджіях!
- і супутникові тарілки - лише на даху!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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