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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАПРАЦЮВАЛА

Співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» здійснили комплекс заходів по налагодженню роботи виділеної смуги громадського транспорту по вулиці Шота Руставелі, облаштованій для прискорення руху тролейбусів та автобусів через центр міста. Зокрема, було здійснено переміщення припаркованих на виділеній смугі автомобілів, переміщено більшу частину сміттєвих баків, що стояли на проїзній частині вулиці.

– Пріоритет руху громадського транспорту – один з основних принципів транспортної політики міста, закладений у «Стратегії розвитку Києва до 2025 року», і одним зі завдань документу є розвиток виділених смуг громадського транспорту, – зазначив Віктор Черній, директор КП «Центр організації дорожнього руху». – Через регулярні масові порушення правил паркування на вулиці Шота Руставелі було встановлено делінеатори, що відокремили смугу громадського транспорту від інших. Однак, на жаль, через несвідомі дії окремих громадян та організацій декілька днів рух смугою було заблоковано. Наразі співробітники Центру разом з екіпажами патрульної поліції забезпечують роботу смуги, тролейбуси та автобуси рушили нею.

Шановні кияни та гості міста! Просимо Вас дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про дорожню безпеку! Наголошуємо, що порушення правил руху та паркування на виділених смугах карається штрафами, також будуть здійснюватися переміщення автомобілів, що заважають руху громадського транспорту.

https://www.facebook.com/68891237127140 ... 874031618/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 06 гру, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:07

Умели раньше строить крепкие балконы
В Грузии с балкона жилого дома сняли "Жигули", который простоял там 27 лет: видео

[url]https://www.segodnya.ua/economics/avto/v-gruzii-s-balkona-zhilogo-doma-snyali-zhiguli-kotoryy-prostoyal-tam-27-let-video-1195455.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=segodnya.ua&utm_term=1277041&utm_content=1
[/url]
Макс, а это нам с Вами
За все эти годы, Резо Энукидзе так и не дождался "лучшего времени" для того, чтобы вернуть свою "шестерку" на землю.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новый обьект для надрачивания....

Киевский комплекс METROPOLE произвел фурор в Европе: что нужно знать о революционном проекте в сердце Киева

https://www.obozrevatel.com/realty/kiev ... -kieva.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:https://www.segodnya.ua/economics/avto/v-gruzii-s-balkona-zhilogo-doma-snyali-zhiguli-kotoryy-prostoyal-tam-27-let-video-1195455.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=segodnya.ua&utm_term=1277041&utm

Лучшее время не наступит никогда. Звоню сейчас в Сагу, спрашиваю: мне бы однушечку вот такую, на этаже по-выше. Они говорят - конечно-конечно, вот есть такая, на 4-м этаже по 36.2К за метр при 100% оплате. У КГС была на 6м - по 29К за метр с рассрочкой на год. Жизнь - боль.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:26

  Чукча2 написав:Новый обьект для надрачивания....

Киевский комплекс METROPOLE произвел фурор в Европе: что нужно знать о революционном проекте в сердце Киева

https://www.obozrevatel.com/realty/kiev ... -kieva.htm

Эти ребята из European Property Awards как-то подозрительно неровно дышат к проектам киевских застройщиков. "Совпадение? Не думаю."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:31

  Чукча2 написав:Новый обьект для надрачивания....

Киевский комплекс METROPOLE произвел фурор в Европе: что нужно знать о революционном проекте в сердце Киева

https://www.obozrevatel.com/realty/kiev ... -kieva.htm


Классно когда ты Глимбовский а твой зять Роман Насыров , правда обидно вышло с расследованием НАБУ, но ничего, скоро суды все дело сольют в унитаз и Насиров опять сможет руководить ДФС
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:32

Serg-ik Это про Макса сюжет,он так и никогда не купит хату своей мечты,не спустится на землю из своих мультикоФФ.
А сколько таких авто есть,которые собственники купили,но толком не ездили,у меня покойный шурин тоже из ГДР пригнал эксклюзивный Опель Рекорд,77-го г.в.,ярко жёлтый,с одной дверью сбоку(купэ),мотор 1.9 инжектор,форсированный,авто было 14 лет(когда он гнал его с нимеччыны в 91-м),пробег был чуть более 10 000 км,купил он его на свалке,точно так же ей владела звезда какого-то театра,а потом,когда женщина умерла,то наследники увидели этот Опель в гараже,он не заводился,не долго думая,они вызвали эвакуатор и тот вывез его на автосвалку,а шурин купил его на этой свалке уже "на ходу",его починил местный работяга и толкнул ему за 800 марок,а выбрал его шурин только потому,что дверь была огромная боковая и в другие авто не влезал телевизор)))
Так что ребята,мораль басни таков,надо жить сейчас и тут,брать кредит и ЖИТЬ,а не откладывать на потом,завтра может и не быть,да и сил не будет уже,будет всё пох,когда дело дойдёт до физического заката :?
п.с. вчера лазил по домику.уа,смотрю хаты по переуступке(уня активничает на многих ветках) упали в цене,что сейчас почти на котловане,что готовое разницы нет,а ведь как по закону подлости многие застройщики стали агитировать покупанов ростом цены по мере готовности,мол бери сейчас,а то потом будет намного дороже,выходит что их котлованы с достройкой в 20-м году и больше идут по цене почти сданого)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:34

  airmax78 написав:. Жизнь - боль.

Может стоит перенять опыт Флая,цоколи у них есть?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:34



Читал где-то, что раз в 50 лет там всё затапливает. Потому при союзе всякие Русановки на левом берегу строили на искусственной насыпи.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:40

  Mazay256 написав:


Читал где-то, что раз в 50 лет там всё затапливает. Потому при союзе всякие Русановки на левом берегу строили на искусственной насыпи.


53 года тому назад построили Киевскую ГЭС ( г.Вышгород )
она регулирует уровень воды в черте Киева т.к. расположена выше по течению.
Живите своим умом!
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