Співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» здійснили комплекс заходів по налагодженню роботи виділеної смуги громадського транспорту по вулиці Шота Руставелі, облаштованій для прискорення руху тролейбусів та автобусів через центр міста. Зокрема, було здійснено переміщення припаркованих на виділеній смугі автомобілів, переміщено більшу частину сміттєвих баків, що стояли на проїзній частині вулиці.



– Пріоритет руху громадського транспорту – один з основних принципів транспортної політики міста, закладений у «Стратегії розвитку Києва до 2025 року», і одним зі завдань документу є розвиток виділених смуг громадського транспорту, – зазначив Віктор Черній, директор КП «Центр організації дорожнього руху». – Через регулярні масові порушення правил паркування на вулиці Шота Руставелі було встановлено делінеатори, що відокремили смугу громадського транспорту від інших. Однак, на жаль, через несвідомі дії окремих громадян та організацій декілька днів рух смугою було заблоковано. Наразі співробітники Центру разом з екіпажами патрульної поліції забезпечують роботу смуги, тролейбуси та автобуси рушили нею.



Шановні кияни та гості міста! Просимо Вас дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про дорожню безпеку! Наголошуємо, що порушення правил руху та паркування на виділених смугах карається штрафами, також будуть здійснюватися переміщення автомобілів, що заважають руху громадського транспорту.



