Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАПРАЦЮВАЛА
Співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» здійснили комплекс заходів по налагодженню роботи виділеної смуги громадського транспорту по вулиці Шота Руставелі, облаштованій для прискорення руху тролейбусів та автобусів через центр міста. Зокрема, було здійснено переміщення припаркованих на виділеній смугі автомобілів, переміщено більшу частину сміттєвих баків, що стояли на проїзній частині вулиці.
– Пріоритет руху громадського транспорту – один з основних принципів транспортної політики міста, закладений у «Стратегії розвитку Києва до 2025 року», і одним зі завдань документу є розвиток виділених смуг громадського транспорту, – зазначив Віктор Черній, директор КП «Центр організації дорожнього руху». – Через регулярні масові порушення правил паркування на вулиці Шота Руставелі було встановлено делінеатори, що відокремили смугу громадського транспорту від інших. Однак, на жаль, через несвідомі дії окремих громадян та організацій декілька днів рух смугою було заблоковано. Наразі співробітники Центру разом з екіпажами патрульної поліції забезпечують роботу смуги, тролейбуси та автобуси рушили нею.
Шановні кияни та гості міста! Просимо Вас дотримуватися правил дорожнього руху та дбати про дорожню безпеку! Наголошуємо, що порушення правил руху та паркування на виділених смугах карається штрафами, також будуть здійснюватися переміщення автомобілів, що заважають руху громадського транспорту.
В Грузии с балкона жилого дома сняли "Жигули", который простоял там 27 лет: видео
[url]https://www.segodnya.ua/economics/avto/v-gruzii-s-balkona-zhilogo-doma-snyali-zhiguli-kotoryy-prostoyal-tam-27-let-video-1195455.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=segodnya.ua&utm_term=1277041&utm_content=1 [/url] Макс, а это нам с Вами
За все эти годы, Резо Энукидзе так и не дождался "лучшего времени" для того, чтобы вернуть свою "шестерку" на землю.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Лучшее время не наступит никогда. Звоню сейчас в Сагу, спрашиваю: мне бы однушечку вот такую, на этаже по-выше. Они говорят - конечно-конечно, вот есть такая, на 4-м этаже по 36.2К за метр при 100% оплате. У КГС была на 6м - по 29К за метр с рассрочкой на год. Жизнь - боль.
Serg-ik Это про Макса сюжет,он так и никогда не купит хату своей мечты,не спустится на землю из своих мультикоФФ. А сколько таких авто есть,которые собственники купили,но толком не ездили,у меня покойный шурин тоже из ГДР пригнал эксклюзивный Опель Рекорд,77-го г.в.,ярко жёлтый,с одной дверью сбоку(купэ),мотор 1.9 инжектор,форсированный,авто было 14 лет(когда он гнал его с нимеччыны в 91-м),пробег был чуть более 10 000 км,купил он его на свалке,точно так же ей владела звезда какого-то театра,а потом,когда женщина умерла,то наследники увидели этот Опель в гараже,он не заводился,не долго думая,они вызвали эвакуатор и тот вывез его на автосвалку,а шурин купил его на этой свалке уже "на ходу",его починил местный работяга и толкнул ему за 800 марок,а выбрал его шурин только потому,что дверь была огромная боковая и в другие авто не влезал телевизор))) Так что ребята,мораль басни таков,надо жить сейчас и тут,брать кредит и ЖИТЬ,а не откладывать на потом,завтра может и не быть,да и сил не будет уже,будет всё пох,когда дело дойдёт до физического заката п.с. вчера лазил по домику.уа,смотрю хаты по переуступке(уня активничает на многих ветках) упали в цене,что сейчас почти на котловане,что готовое разницы нет,а ведь как по закону подлости многие застройщики стали агитировать покупанов ростом цены по мере готовности,мол бери сейчас,а то потом будет намного дороже,выходит что их котлованы с достройкой в 20-м году и больше идут по цене почти сданого)))