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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:42

«Развивать ипотечное кредитование очень сложно. Есть ряд преград – среди них и высокая стоимость ресурсов, и отсутствие долгосрочной ликвидности. Но главное препятствие заключается в том, что при кредитовании на первичном рынке мы не можем учитывать в качестве обеспечения имущественные права. Это как будущий урожай при кредитовании аграриев. В результате мы должны формировать дополнительные резервы», – рассказал глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов на круглом столе на тему «Что ждет банковскую систему в 2019 году?», организованном «Финансовым клубом».

Сергей Мамедов предложил внести изменение в нормативно-правовые акты НБУ, чтобы разрешить брать в залог имущественные права. «Нужно упростить ипотечное кредитование для банкиров. Тогда мы сможем гораздо активнее развивать это направление. В нашей практике уже погашенных ипотечных кредитов на 180 млн грн. Если мы выдаем кредит на 20 лет, он погашается в среднем за 23 месяца. NPL (просроченные кредиты) по портфелю равен нулю. А ведь это и новые рабочие места, и вклад в развитие экономики. Одна гривна, вложенная в ипотеку, дает 11 гривен прироста ВВП», – подсчитал банкир.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова считает, что внесением изменения в нормативную базу НБУ вопрос не решить. «У нас есть болезненный опыт, который получили многие банки, активно развивавшие ипотечное кредитование. Они так и остались со своими проблемами. Сейчас мы говорим о виртуальных квадратных метрах, которые могут оказаться либо совершенно другими квадратными метрами, либо вообще воздухом. Если мы хотим, чтобы имущественные права принимались в качестве обеспечения по кредиту, тогда нужно изменять законодательство, которое касается застройщиков. После этого есть смысл вносить изменения в наши нормативные акты», – пояснила Катерина Рожкова. Она напомнила, что Нацбанк не является субъектом законодательной инициативы, но банковское сообщество может пролоббировать необходимые изменения в законодательство, и регулятор их поддержит. «Мы видим, что ипотека постепенно восстанавливается. Тенденции еще очень неуверенные, очень небольшое количество банков развивает это направление. Это вопрос легаси», – считает Катерина Рожкова.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57

  zzzzzz написав:
  Mazay256 написав:


Читал где-то, что раз в 50 лет там всё затапливает. Потому при союзе всякие Русановки на левом берегу строили на искусственной насыпи.


53 года тому назад построили Киевскую ГЭС ( г.Вышгород )
она регулирует уровень воды в черте Киева т.к. расположена выше по течению.


Практически одновременно с той-же Русановкой, которую тем не менее, подняли метров на 5. Странно.

Up Тут много фото киевских наводнений http://photohistory.kiev.ua/articles.php?a=1-6. Красиво :)
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 06 гру, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:01

... за крок до перевороту думок ©

  Faceless написав:
  Долярчик написав:... а то дійсно, тут радили - "бери вторинку!"....

Ви взагалі хотіли спочатку купити якусь однокімнатну і розділіи кімнату з одним вікном на дві гіпсокартоном

... так я і взяв однуху :oops: але загальна площа більше 50м2 і кухня - майже 27м2!
- от і від кухні планую "відрізати" шматок і зробити дитячу кімнату!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:03

  somilitark написав:
  airmax78 написав:. Жизнь - боль.

Может стоит перенять опыт Флая,цоколи у них есть?

Цоколи у них по 2куе за метр.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:07

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:. Жизнь - боль.

Может стоит перенять опыт Флая,цоколи у них есть?

Цоколи у них по 2куе за метр.

Торгуйтесь,как тут говорят:отхлестать пачкой франклинов по пыхатому носу манагеров!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:10

  Mazay256 написав:Практически одновременно с той-же Русановкой, которую тем не менее, подняли метров на 5. Странно.

Up Тут много фото киевских наводнений http://photohistory.kiev.ua/articles.php?a=1-6. Красиво :)

Не зря я себе присматриваю надувной каяк. Будут каналы на Рыбальском или нет, а каяк может пригодиться.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:12

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Может стоит перенять опыт Флая,цоколи у них есть?

Цоколи у них по 2куе за метр.

Торгуйтесь,как тут говорят:отхлестать пачкой франклинов по пыхатому носу манагеров!

Я за квартирку с ними поторгуюсь. Хотя уже пробовал весной 2017го. Были неумолимы и тверды как кремень. Сейчас, вроде, стали более сговорчивыми.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:14

  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:Практически одновременно с той-же Русановкой, которую тем не менее, подняли метров на 5. Странно.

Up Тут много фото киевских наводнений http://photohistory.kiev.ua/articles.php?a=1-6. Красиво :)

Не зря я себе присматриваю надувной каяк. Будут каналы на Рыбальском или нет, а каяк может пригодиться.


Впечатляет фото уровня затопления 1970 года на левом берегу, без водохранилища была бы вообще катастрофа
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:15

  airmax78 написав:Я за квартирку с ними поторгуюсь. Хотя уже пробовал весной 2017го. Были неумолимы и тверды как кремень. Сейчас, вроде, стали более сговорчивыми.

Дешевеет?)))
п.с. если рыбальский всё таки будет взят,то чувствую будет влёт как по голосухе,Максик там жить не сможет(с),а потом там отхватит кусок Аркада и будет писец ценам :!:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:19

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я за квартирку с ними поторгуюсь. Хотя уже пробовал весной 2017го. Были неумолимы и тверды как кремень. Сейчас, вроде, стали более сговорчивыми.

Дешевеет?)))
п.с. если рыбальский всё таки будет взят,то чувствую будет влёт как по голосухе,Максик там жить не сможет(с),а потом там отхватит кусок Аркада и будет писец ценам :!:

Не дешевеет, но и не особо дорожает, несмотря на степень готовности. Что для Саги нехарактерно, учитывая как улетели в космос цены на Чикаго и Нью Йорк.
Если там начнет строиться Оркада, все жители Рыбальского встанут живой хипстерской стеной на пути бульдозеров. Оркаду на Рыбальский не пустят. Строителей забьют гиробордами.
airmax78
 
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