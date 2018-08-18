Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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«Развивать ипотечное кредитование очень сложно. Есть ряд преград – среди них и высокая стоимость ресурсов, и отсутствие долгосрочной ликвидности. Но главное препятствие заключается в том, что при кредитовании на первичном рынке мы не можем учитывать в качестве обеспечения имущественные права. Это как будущий урожай при кредитовании аграриев. В результате мы должны формировать дополнительные резервы», – рассказал глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов на круглом столе на тему «Что ждет банковскую систему в 2019 году?», организованном «Финансовым клубом».
Сергей Мамедов предложил внести изменение в нормативно-правовые акты НБУ, чтобы разрешить брать в залог имущественные права. «Нужно упростить ипотечное кредитование для банкиров. Тогда мы сможем гораздо активнее развивать это направление. В нашей практике уже погашенных ипотечных кредитов на 180 млн грн. Если мы выдаем кредит на 20 лет, он погашается в среднем за 23 месяца. NPL (просроченные кредиты) по портфелю равен нулю. А ведь это и новые рабочие места, и вклад в развитие экономики. Одна гривна, вложенная в ипотеку, дает 11 гривен прироста ВВП», – подсчитал банкир.
Замглавы НБУ Катерина Рожкова считает, что внесением изменения в нормативную базу НБУ вопрос не решить. «У нас есть болезненный опыт, который получили многие банки, активно развивавшие ипотечное кредитование. Они так и остались со своими проблемами. Сейчас мы говорим о виртуальных квадратных метрах, которые могут оказаться либо совершенно другими квадратными метрами, либо вообще воздухом. Если мы хотим, чтобы имущественные права принимались в качестве обеспечения по кредиту, тогда нужно изменять законодательство, которое касается застройщиков. После этого есть смысл вносить изменения в наши нормативные акты», – пояснила Катерина Рожкова. Она напомнила, что Нацбанк не является субъектом законодательной инициативы, но банковское сообщество может пролоббировать необходимые изменения в законодательство, и регулятор их поддержит. «Мы видим, что ипотека постепенно восстанавливается. Тенденции еще очень неуверенные, очень небольшое количество банков развивает это направление. Это вопрос легаси», – считает Катерина Рожкова.
airmax78 написав:Я за квартирку с ними поторгуюсь. Хотя уже пробовал весной 2017го. Были неумолимы и тверды как кремень. Сейчас, вроде, стали более сговорчивыми.
Дешевеет?))) п.с. если рыбальский всё таки будет взят,то чувствую будет влёт как по голосухе,Максик там жить не сможет(с),а потом там отхватит кусок Аркада и будет писец ценам
Не дешевеет, но и не особо дорожает, несмотря на степень готовности. Что для Саги нехарактерно, учитывая как улетели в космос цены на Чикаго и Нью Йорк. Если там начнет строиться Оркада, все жители Рыбальского встанут живой хипстерской стеной на пути бульдозеров. Оркаду на Рыбальский не пустят. Строителей забьют гиробордами.