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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зачем человеку квартира, если ему и так уютно и комфортно в собственных фантазиях?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:28

  airmax78 написав:Оркаду на Рыбальский не пустят.

А сколько там жителей?
Их будут спрашивать,как перед застройкой Патриотики на озерах?
Или Оркада туда не придёт из-за бесперспективности местности?
Не дорожает это плюс 20% за год,а что тогда "дорожает",в разы?
И мне нравится как вы легко говорите:был там 2 года назад,был в кардинале 3 года назад,такое впечатление,что вам 20 и жить вы собираетесь когда-то потом,а пока тренируетесь,шишки набиваете,у людей советов спрашиваете,вдумываетесь и прикидываете что да как :mrgreen:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 06 гру, 2018 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:29

  kingkongovets написав:зачем человеку квартира, если ему и так уютно и комфортно в собственных фантазиях?)

Истина:сам процесс намного приятнее чем получение вожделенного)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.


когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:44

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:... а то дійсно, тут радили - "бери вторинку!"....

Ви взагалі хотіли спочатку купити якусь однокімнатну і розділіи кімнату з одним вікном на дві гіпсокартоном

... так я і взяв однуху :oops: але загальна площа більше 50м2 і кухня - майже 27м2!
- от і від кухні планую "відрізати" шматок і зробити дитячу кімнату!

Какая у Вас сейчас планировка?
И как собираетесь перепланировать?
Есть чертеж?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:54

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.


когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы

2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.


когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы

2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.


ваше поведение было точно таким же, как и за 4 года до этого, когда вы точно так же возмущались «неправильностью» рынка и тем шо кржн не предоставляет вам квартиру за тот бюджет, который вы исходя из собственного понимания этого рынка ему отвели)
сейчас происходит то же самое, только вы постарели на 6 лет
но дело ваше, я в сотый раз повторяться не буду - честно говоря надоело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:25

  airmax78 написав:Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.

У меня буквально сегодня на телефоне вылазила реклама,трёшки в кардинале за 35000 метр,или будете вспоминать по 1000 и мучатся?
А 1200 в готовом не фонтан?)))
Ну тогда действительно,к доктору и не факт,что он сможет что-то сделать,хотя видя состоятельность клиента,он сделает точно что-то хорошее для себя в денежном плане,не зависимо от результата для клиента)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Какая у Вас сейчас планировка?
И как собираетесь перепланировать?
Есть чертеж?

... все є!
- але тут, АЖ ТАК, все "засвічувати" не буду! :D
- і так вже лоджію засвітив.... - достатньо! :mrgreen:
.... вже по ній можна дізнатись "стояк" - а це 9 однакових квартир! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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