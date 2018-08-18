|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:26
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зачем человеку квартира, если ему и так уютно и комфортно в собственных фантазиях?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:28
А сколько там жителей?
Их будут спрашивать,как перед застройкой Патриотики на озерах?
Или Оркада туда не придёт из-за бесперспективности местности?
Не дорожает это плюс 20% за год,а что тогда "дорожает",в разы?
И мне нравится как вы легко говорите:был там 2 года назад,был в кардинале 3 года назад,такое впечатление,что вам 20 и жить вы собираетесь когда-то потом,а пока тренируетесь,шишки набиваете,у людей советов спрашиваете,вдумываетесь и прикидываете что да как
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 06 гру, 2018 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:29
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:44
Какая у Вас сейчас планировка?
И как собираетесь перепланировать?
Есть чертеж?
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:54
2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ваше поведение было точно таким же, как и за 4 года до этого, когда вы точно так же возмущались «неправильностью» рынка и тем шо кржн не предоставляет вам квартиру за тот бюджет, который вы исходя из собственного понимания этого рынка ему отвели)
сейчас происходит то же самое, только вы постарели на 6 лет
но дело ваше, я в сотый раз повторяться не буду - честно говоря надоело
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:25
У меня буквально сегодня на телефоне вылазила реклама,трёшки в кардинале за 35000 метр,или будете вспоминать по 1000 и мучатся?
А 1200 в готовом не фонтан?)))
Ну тогда действительно,к доктору и не факт,что он сможет что-то сделать,хотя видя состоятельность клиента,он сделает точно что-то хорошее для себя в денежном плане,не зависимо от результата для клиента)))
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... все є!
- але тут, АЖ ТАК, все "засвічувати" не буду!
- і так вже лоджію засвітив.... - достатньо!
.... вже по ній можна дізнатись "стояк" - а це 9 однакових квартир!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|