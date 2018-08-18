Додано: Чет 06 гру, 2018 19:04

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею.



когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы когда я вам 2 года назад писал шо время проходит издевались наоборот вы

2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма. 2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.

ваше поведение было точно таким же, как и за 4 года до этого, когда вы точно так же возмущались «неправильностью» рынка и тем шо кржн не предоставляет вам квартиру за тот бюджет, который вы исходя из собственного понимания этого рынка ему отвели)сейчас происходит то же самое, только вы постарели на 6 летно дело ваше, я в сотый раз повторяться не буду - честно говоря надоело