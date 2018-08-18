Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.
ваше поведение было точно таким же, как и за 4 года до этого, когда вы точно так же возмущались «неправильностью» рынка и тем шо кржн не предоставляет вам квартиру за тот бюджет, который вы исходя из собственного понимания этого рынка ему отвели) сейчас происходит то же самое, только вы постарели на 6 лет но дело ваше, я в сотый раз повторяться не буду - честно говоря надоело
Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.
Общался вчера с жильцом тех домов которые вы хвалили ( Дарницкий бульвар 1 ) , жаловался что за квартиру в 93 метра платит 5,5кгрн без электричества , счетчиков на тепло нет , оплата по общедомовому счетчику.
Сбрасывают большие площади в недостаточно утепленных домах без квартирного счетчика тепла. В 20 году стоимость метра отопление будет в районе 60 грн... Вся комуналка, в стометровой квартире, зимой под 10 000 будет выходить.
airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.
Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?
немного с опозданием, но все же. А что плохого в этом ЖК? Интересуюсь как потенциальный инвестор. Там хорошее расположение - Днепр рядом, парк и пляж + нереальные виды из окна. Правда сдачу перенесли на год, но и цены присели к 19к в трешках и 21к в однушках.
airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.
Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?
Нет короткого ответа на этот вопрос. -30% от рынка, хорошее место, редкий объект - наверное нужно покупать. По рынку что-то массовое или дорогое, наверное не стоит. Модные МОПы по 2.2-3 наверное уже можно продавать. Шлак продавать по-любому. Об этом тут кричат (и я в т.ч.) с 2012 года. И этот совет уж точно никого не подвел.