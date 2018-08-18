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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:00

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:2 гоа назад я уже переобулся, рысачил по ОП и впитывал информацию как губка. Ну, может, еще немного огрызался по инерции, но без фанатизма.


ваше поведение было точно таким же, как и за 4 года до этого, когда вы точно так же возмущались «неправильностью» рынка и тем шо кржн не предоставляет вам квартиру за тот бюджет, который вы исходя из собственного понимания этого рынка ему отвели)
сейчас происходит то же самое, только вы постарели на 6 лет
но дело ваше, я в сотый раз повторяться не буду - честно говоря надоело

Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:32

  zzzzzz написав:kingkongovets

Общался вчера с жильцом тех домов которые вы хвалили ( Дарницкий бульвар 1 ) , жаловался что за квартиру в 93 метра платит 5,5кгрн без электричества , счетчиков на тепло нет , оплата по общедомовому счетчику.

Сбрасывают большие площади в недостаточно утепленных домах без квартирного счетчика тепла.
В 20 году стоимость метра отопление будет в районе 60 грн...
Вся комуналка, в стометровой квартире, зимой под 10 000 будет выходить.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:52

  airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.

Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:12



немного с опозданием, но все же.
А что плохого в этом ЖК? Интересуюсь как потенциальный инвестор.
Там хорошее расположение - Днепр рядом, парк и пляж + нереальные виды из окна. Правда сдачу перенесли на год, но и цены присели к 19к в трешках и 21к в однушках.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:19

  UA написав:Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?

через год-два мы увидем мировой финансовый кризис.
сейчас врея продавать и брать золото
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:20

  UA написав:
  airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.

Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?

Нет короткого ответа на этот вопрос. -30% от рынка, хорошее место, редкий объект - наверное нужно покупать. По рынку что-то массовое или дорогое, наверное не стоит. Модные МОПы по 2.2-3 наверное уже можно продавать. Шлак продавать по-любому. Об этом тут кричат (и я в т.ч.) с 2012 года.
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