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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2913291429152916

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:34

  Чукча2 написав:Новый обьект для надрачивания....

Киевский комплекс METROPOLE произвел фурор в Европе: что нужно знать о революционном проекте в сердце Киева

https://www.obozrevatel.com/realty/kiev ... -kieva.htm

Громкий заголовок (пук) в лужу :mrgreen: В єтом рейтинге даже Интеркалбуд получил награду :D
https://propertyawards.net/european-pro ... ards-2018/
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:34

  Любопытный написав:


немного с опозданием, но все же.
А что плохого в этом ЖК? Интересуюсь как потенциальный инвестор.
Там хорошее расположение - Днепр рядом, парк и пляж + нереальные виды из окна. Правда сдачу перенесли на год, но и цены присели к 19к в трешках и 21к в однушках.


Потенциальная возможность вляпаться в долгострой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:35

  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:42

  somilitark написав:
  Понаехал написав:Надо было держать руку на пульсе.

Вернее ролики в шкафчике и по австриям долго не тусить! :lol:

я удивляюсь таким людям.
говорилось постоянно что биток - это игра в короткую. каждый день надо было читать новости ну или хотя бы меня тут на форуме :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:58

  Понаехал написав:
  somilitark написав:
  Понаехал написав:Надо было держать руку на пульсе.

Вернее ролики в шкафчике и по австриям долго не тусить! :lol:

я удивляюсь таким людям.
говорилось постоянно что биток - это игра в короткую. каждый день надо было читать новости ну или хотя бы меня тут на форуме :)

Для персонажа это просто прорыв в область честности и "исправления кармы",обычно его "герои" покупают по цене ниже рынка на фигуры,а потом продают задним числом на пиках :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:04

Жители Киева будут отмечать новый праздник – День соседа.

Соответствующее решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты Киевского городского совета, информирует пресс-служба ведомства.

День соседа в столице будет отмечаться ежегодно в третью субботу мая.

В качестве примера был взят Европейский день соседа, который отмечается во многих странах ЕС. Так, первый День соседа был организован в Париже в 1999 году. Данный праздник был направлен на борьбу с таким социальным явлением как одиночество в большом городе. С 2003 года День соседа стал общеевропейской практикой.


Вот если бы еще объявили 24 часовой сезон отстрелов :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:05

  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Трешка в Кардинале на 3м этаже? Кому она нужна?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:14

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Трешка в Кардинале на 3м этаже? Кому она нужна?

В 5-ти этажной секции?
То тогда какой вам этаж нужен,восьмой,тот которого не существует.
А что реально нет ничего повыше в других секциях или вы сами себя отговариваете?
Там вроде всех номиналов есть варианты,а вы придумали что ничего нет,ну нет так нет.
Рыбачьте на гондолах дальше)))
п.с. прав был Кинг,бесполезно.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Трешка в Кардинале на 3м этаже? Кому она нужна?

В 5-ти этажной секции?
То тогда какой вам этаж нужен,восьмой,тот которого не существует.
А что реально нет ничего повыше в других секциях или вы сами себя отговариваете?
Там вроде всех номиналов есть варианты,а вы придумали что ничего нет,ну нет так нет.
Рыбачьте на гондолах дальше)))
п.с. прав был Кинг,бесполезно.

Почему просто не написать сори, не разобрался. Зачем этот поток текста?
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  Провидец написав:Почему просто не написать сори, не разобрался. Зачем этот поток текста?

Александр Григорьевич,не косите под дурочку оксанку,проходите мимо,вы уже ушли навсегда с этого ресурса,ну хоть один раз в жизни не соврите и сделайте как сказали,ведь ваша мама радовалась много лет назад,что родила СЫНА,настоящего мужика,а не то что мы видим тут!

А по сути?
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