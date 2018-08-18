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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18
somilitark написав: airmax78 написав:
я был на 200% прав.
Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))
Предположительно второй этаж без солнышка.
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hume
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22
hume написав: somilitark написав: airmax78 написав:
я был на 200% прав.
Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))
Предположительно второй этаж без солнышка.
Или окно из квартиры в модный МОП.
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UA
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24
UA написав:
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Или окно из квартиры в модный МОП.
Вариант эирмакса. Чтоб наслаждаться модным мопом через алюминиевое окно какого то там доктора
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hume
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:34
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