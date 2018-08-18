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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2914291529162917

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18

  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Предположительно второй этаж без солнышка.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22

  hume написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Предположительно второй этаж без солнышка.

Или окно из квартиры в модный МОП.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24

  UA написав:[
Или окно из квартиры в модный МОП.

Вариант эирмакса. Чтоб наслаждаться модным мопом через алюминиевое окно какого то там доктора
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бомбер рисует рист
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:43

  UA написав:Золото по 1237 ?
Дорого.
По 800 возьму.

По таким ценам вам сюда:

https://www.aliexpress.com/item/WR-999-Gold-One-Troy-Ounce-Atlantis-Mint-24k-Pure-Gold-Buffalo-Bullion-Bar-with-Free/32819236883.html?spm=2114.search0104.3.301.5fc35780MyY8hB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10130_10890_5730315_10547_319_10546_317_10548_10545_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10307_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=29de02c1-cf45-44f2-9894-e543654eb436-42&algo_pvid=29de02c1-cf45-44f2-9894-e543654eb436
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